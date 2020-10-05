Система личного банкротства без суда пока пробуксовывает. За месяц в Петербурге по ней зарегистрировали только одного банкрота

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи Петербурга, большинство зафиксированных обращений граждан — это консультации по процедуре. За месяц в ЕФРСБ внесены данные только одного должника. Если в течение шести месяцев у него не появится новых кредиторов или исполнительных производств, его долги будут списаны.

За месяц действия нового механизма внесудебного банкротства через МФЦ данные только одного заявителя внесли в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Хотя, по данным на конец сентября, петербургские МФЦ зафиксировали 96 обращений на предоставление этой услуги.

Претендовать на внесудебное банкротство может гражданин, долг которого составляет от 50 до 500 тыс. рублей. Исполнительное производство против него должно быть закрыто за отсутствием подлежащего взысканию имущества.

Чтобы обанкротиться в упрощенном формате через МФЦ, должник должен заполнить заявление на получение услуги и список всех известных ему кредиторов (образцы заполнения размещены на сайте госулуг), принести удостоверяющий личность документ, а также документ, подтверждающий место жительства или пребывания в Петербурге. Подать документы за гражданина также может его представитель. В случае положительного решения МФЦ в течение 3 рабочих дней внесет в ЕФРСБ сведения о начале процедуры.

Проконсультироваться по внесудебному банкротству и записаться на прием в МФЦ Петербурга можно по единому номеру 573–90–00, раздел 4 голосового меню.

Механизм банкротства граждан без суда заработал с 1 сентября 2020 года. По данным СМИ, за месяц в России услугой попытались воспользоваться около 2 тыс. человек, данные только 450 из них попали в ЕФРСБ. Высокий процент отказов в Минэкономразвития объяснили тем, что многие из желающих обанкротиться без суда не соответствуют критериям процедуры.