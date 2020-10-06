Климат меняется, и Европа вместе с ним

Европа ставит грандиозную задачу — стать к 2050 году первым «климатически нейтральным» континентом. 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью о положении ЕС, обозначив перспективы развития этого огромного образования, где проживают около 500 млн человек и которое является вторым потребительским рынком в мире после США.

Пребывая в убежденности, что глобального потепления и грядущих с ним бед и несчастий вроде COVID-19 не избежать, объединенная Европа собирается, начав с себя, подать всему миру пример здоровой, экологически грамотной жизни.



Как исчезнуть с карты загрязнений?

Человечество изменяло природу под себя как минимум последние десять тысяч лет. Но настоящие изменения начались лишь пару веков назад, в связи с индустриальной революцией, когда мы стали активно использовать ископаемое топливо на основе соединений углерода — уголь, нефть, природный газ. То есть то, что откладывалось в течение очень длительного времени, стало выбрасываться, по геологическим меркам, мгновенно.

За последний век баланс резко изменился. Мы выбрасываем очень много углекислого газа, точнее, наши машины, электростанции, даже поля — и при этом вырубаем леса по всей планете и уничтожаем плодородные пастбища.

Евросоюз стоит на третьем месте в мире, после Китая и США, по выбросам парниковых газов. Его доля, приведенная к CO₂ (потому что есть разные парниковые газы), составляла в 2015 году 4 499 851 килотонну. США выбросили в том году 6 444 396 Кт, а Китай — 13 067 691 Кт. Россия находится на 5-м месте со своими 2 233 876 Кт, пропустив вперед Индию.

В 2017 году Евросоюз выбросил в атмосферу 4 323 163 Кт CO₂, то есть на 177 000 Кт меньше — считается, что благодаря уже принимаемым мерам. Самыми большими загрязнителями Европы являются Германия, Франция, Италия и Польша. Раньше считали и Великобританию, но в связи с Brexit`ом картинка немного изменилась. Остальные страны ЕС выглядят на диаграммах как трава у подножия могучих деревьев. Кстати, о деревьях. Леса покрывают около 43% территории Евросоюза. Для сравнения — лесистость территории России лишь на несколько процентов больше, около 47%. Леса Европы поглощают около 11% выброшенных в ЕС парниковых газов. Это хорошо, но прямо скажем — недостаточно, потому что даже полностью покрытая лесом Европа не сможет компенсировать выбросы, если они останутся на нынешнем уровне. Выход один — выбросы надо сокращать.

Какой краник прикрывать?

По официальным данным ЕС, которые относятся к 2017 году, меньше всего выбросов парниковых газов приходится на переработку мусора — 2,75%. 8,72% — это деятельность в области сельского хозяйства. 7,82% — выбросы промышленности.



И 80,70% — энергетика, из которых треть — это выбросы транспортных средств: автомашин, самолетов, морских судов, тепловозов. Очевидно, что леса Евросоюза сегодня поглощают только выбросы, связанные с мусором и сельскохозяйственной деятельностью.

Вариантов решения проблемы не очень много, и большинство из них фантастические. Из реальных — сокращение угольной электрогенерации. Развитие возобновляемых источников и создание систем аккумулирования добытой электроэнергии. Задачу усложняет отказ таких стран, как Германия, от развития атомной энергетики, которая может обеспечивать стабильные поставки электричества без выбросов парниковых газов.

Тем не менее европейские специалисты считают, что это возможно — поскольку с 1990 года выбросы уже снизились на 25%, а экономика выросла более чем на 60%. При этом 30 лет назад не было в распоряжении таких технологий, какие есть сегодня.

Одной из главных является водородная энергетика. Идея в том, что водород является самым эффективным энергоносителем. Водород можно получать различными способами, в том числе и используя «лишнее» электричество от ВИЭ, запасать, а затем использовать в энергетических установках и на транспорте. Есть надежды на внедрение технологий, при которых водород получают из метана либо ископаемого (природный газ) или с ферм (биогаз), при этом углерод выделяется в твердом виде и легко утилизируется.



Но не только энергетика подлежит совершенствованию. Строительный сектор должен превратиться из источника углерода в его поглотитель, например применяя всё шире органические строительные материалы, такие, как дерево. Примером движения в правильном направлении считают Эстонию, где разработана технология производства строительных блоков из торфа с добавками золы от сланцевых электростанций. Еврокомиссия собирается создать для развития строительной индустрии «новый европейский Баухаус» — пространство совместного творчества архитекторов, дизайнеров, ученых и предпринимателей.

Разумеется, тут масса технических сложностей, но европейские специалисты уверены — это как раз тот случай, когда сложные задачи пойдут Евросоюзу на пользу.

Стрельба по двум зайцам

Критики, в основном из-за рубежей ЕС, считают что эти новые задачи — сплошное разорение. Однако у европейского бизнеса нет планов пойти по миру с протянутой рукой. Он думает, как извлечь из этого пользу.

Логика проста — европейские ученые и политики убеждены, что климатические изменения на планете происходят, и подсчитывают вполне конкретные убытки. Эти изменения и проблемы захватили уже весь земной шар. В то же время растет спрос на новые технологии и решения, которые может у себя обкатать и внедрить в жизнь объединенная Европа.



Всем остальным придется обращаться к европейским компаниям или покупать европейскую продукцию. Курс на «реиндустриализацию», то есть возвращение в Европу промышленного производства, который провозгласил прежний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, служит фундаментом новой «зеленой сделки», провозглашенной фон дер Ляйен в середине сентября, на фоне экономической войны с Китаем, которую затеял президент США Трамп, и пандемии COVID-19.

То есть ЕС диктует новую экологическую моду в экономике, а всем остальным нужно будет под нее подстраиваться. Если в ноябре в США победит кандидат демократов — то скорее всего США примкнут к ЕС в этом деле, если останется Трамп — Европа будет всё равно идти своим «зеленым» курсом. Этим курсом уже готов идти и Китай — он уже давно не так беден, чтобы мириться со смогом на улицах своих мегаполисов.

На начальном этапе, как рассказал депутат Европарламента от Латвии Андрис Америкс, ожидается введение потенциальных четырех налогов — на пластик, налог на загрязнение среды, налог на крупные корпорации, которые ведут операционную деятельность в ЕС и выводят деньги за границу — касается это прежде всего IT-гигантов, и налог на банковские транзакции.



Еврокомиссия собирается действовать жестко — поскольку объявлено, что запланировано к 2030 году сократить выбросы минимум до 55%.

Логичный вопрос — а как это скажется на европейской экономике и на жизни самих европейцев? Ну, прежде всего воздух в Европе даже в больших городах абсолютно точно станет чище, почти в два раза. А это значительное сокращение заболеваний органов дыхания.

Европа располагает новыми технологиями, которые ждут своего внедрения. Г-жа фон дер Ляйен упомянула запуск в Швеции сталелитейного производства, которое использует водород, отказавшись от угольной технологии. Водород здесь ключевое слово — водородная энергетика должна вместе с возобновляемыми источниками создать новый энергетический тандем, который позволит Европе сократить зависимость от импорта энергоносителей — того же угля, нефти и природного газа.

Варианты для России

На этом фоне Россия, с одной стороны, начнёт терять рынок сбыта угля, нефти и природного газа. Можно даже прислушаться к голосам тех, кто считает, что многострадальный «Северный поток — 2» умирает совсем не из-за политических осложнений, а просто потому, что даже для России он не очень-то и нужен, учитывая, что россияне наращивают поставки сжиженного газа с Ямала в Европу. И скандалы — это отличный повод отказаться от проекта, напоминающего чемодан без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко.

С другой стороны, и в России активно ведутся работы по производству водорода, который можно поставлять на экспорт в ЕС по трубопроводам (что проще, чем сжижать его).

Однако самое главное — «зеленая» энергетика нуждается в огромном количестве меди, кобальта, лития, серебра, редких и редкоземельных металлов. Поэтому можно будет ожидать в России всплеск интереса именно к рудной геологии, и не только на территории своей страны.

Изменится и отношение к энергетике. Не случайно Дмитрий Медведев (https://tass.ru/politika/9293985) назвал налоги на углеродные выбросы «европейским протекционизмом», который может стать препоной экспорту российской энергоемкой продукции в ЕС. Однако, надо признать, далеко не вся продукция из России «грязная». Например, алюминий предприятия корпорации РусАл производят с использованием гидроэлектроэнергии, что делает его весьма «чистым» по углеродным выбросам.

Это оптимистичный пример, но в то же время — напоминание о том, что даже если Россия будет поставлять в Евросоюз свои компьютеры и легковые автомашины, одежду и модную мебель — они могут оказаться неконкурентоспособными именно из-за налога на углеродные выбросы. То есть вопрос не только в том, чем заменить экспорт в ЕС нефти, угля и газа, но и насколько экспортируемые товары будут «чистыми» по углеродным выбросам. Стоит вспомнить, что именно Россия с 20-х по 60-е годы ХХ века была мировым лидером в области возобновляемой энергетики, причем практически всех видов — гидро, ветровой, солнечной и шла в группе лидеров в области внедрения геотермальной и приливной. Пришло время взглянуть назад, в будущее...

Надеяться же на то, что процесс «озеленения» Европы завязнет в естественном консерватизме её населения, а следовательно, и политиков, конечно, можно. Например, в Польше до сих пор около 80% всей генерации базируется на угле. Как закрывать там угольные шахты и куда девать людей? Большая проблема и с заводами по производству двигателей внутреннего сгорания — новые заводы по изготовлению электромоторов требуют меньше рабочих рук. И всё это на фоне планов по внедрению единой минимальной зарплаты в ЕС. Даже без экологических программ это не так просто, а тут еще и огромная природоохранная нагрузка.

И тем не менее Европа будет двигаться в этом направлении, всячески мобилизуя своих членов для достижения сложной, дорогой, рискованной и долговременной задачи. И какими бы планы ни казались фантастическими, а жители бывшего СССР не видели в них реинкарнации «Битвы за целину» или китайского «Большого рывка» — это действительно судьбоносный курс. Как было сказано вначале — климат меняется, и будет меняться всё быстрее.

Константин Ранкс, специально для «Фонтанки.ру»

