«Зенит» подписал «блудного» Кузяева

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании полузащитника Далера Кузяева. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, новое соглашение с игроком действует до конца сезона-2022/23.
Отметим, что официальные сети «Зенита» анонсировали эту новости картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына».
October 6, 2020
Далер Кузяев впервые присоединился к «Зениту» в 2017-м. В составе петербуржцев провел 94 игры, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Летом 2020 года у Кузяева закончился контракт с петербуржцами, и он решил уехать в Европу. Однако договориться ни с одним из европейских клубов не удалось. Почему так получилось, ранее рассказывал агент футболиста Вадим Васильев.