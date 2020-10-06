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06.10.2020 16:58
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«Зенит» подписал «блудного» Кузяева

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании полузащитника Далера Кузяева. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, новое соглашение с игроком действует до конца сезона-2022/23.

Отметим, что официальные сети «Зенита» анонсировали эту новости картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Далер Кузяев впервые присоединился к «Зениту» в 2017-м. В составе петербуржцев провел 94 игры, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Летом 2020 года у Кузяева закончился контракт с петербуржцами, и он решил уехать в Европу. Однако договориться ни с одним из европейских клубов не удалось. Почему так получилось, ранее рассказывал агент футболиста Вадим Васильев.

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Комментарии (9)

terry18
"Зенит" подписал контракт с Кузяевым. А подписал Кузяева это не по-русски.
sektor7
Пусть пишет объяснительную, почему прогулял 10 матчей😂
неслучайный
Вернулся и вернулся. Теперь можно начинать впахивать, а не ноги беречь перед гипотетическим переходом
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