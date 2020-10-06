Не пытался организовать, а вовлекал. Областного священника снова признали сутенером и отправили в колонию

Судебные тяжбы дали священнику из Ленобласти Александру Кирееву несколько месяцев подышать волей, но теперь он снова за колючей проволокой. Ему сменили квалификацию, добавили сговор и перевозку проституток.

О новом приговоре 6 октября сообщает прокуратура Ленинградской области. Отец Николай признан виновным в том, что поставил на путь распутства четверых гражданок Белоруссии и перевез их через границу в Петербург. Сделал он это все по предварительному сговору. Киреева решением суда 30 сентября отправили в колонию почти на два года.