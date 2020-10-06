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06.10.2020 16:38
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Не пытался организовать, а вовлекал. Областного священника снова признали сутенером и отправили в колонию

Судебные тяжбы дали священнику из Ленобласти Александру Кирееву несколько месяцев подышать волей, но теперь он снова за колючей проволокой. Ему сменили квалификацию, добавили сговор и перевозку проституток.

О новом приговоре 6 октября сообщает прокуратура Ленинградской области. Отец Николай признан виновным в том, что поставил на путь распутства четверых гражданок Белоруссии и перевез их через границу в Петербург. Сделал он это все по предварительному сговору. Киреева решением суда 30 сентября отправили в колонию почти на два года.

Священника из Выборгской епархии задержали, арестовали и осудили в Витебске в 2017 году. Затем его разрешили забрать в Россию, где он и оказался в конце прошлого лета. Всеволожский районный суд приговор с обвинением в покушении на организацию проституции подтвердил, но позже Ленинградский областной суд с этим не согласился и все отменил. Жалобу в кассационную инстанцию подавала прокуратура.

Сам Киреев вину не признавал, а как оказался в Витебске в компании каких-то 30-летних девушек, вообще не помнит.

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