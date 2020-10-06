Информационно-справочная служба «122» будет принимать запросы по всей городской повестке. Начиналась она как ковидный колл-центр
Смольный принял решение о централизованном приеме обращений по короткому номеру информационно-справочной службы «122». Чиновники просят не путать ее с экстренным «112».
Как сообщает 6 октября комитет по информатизации и связи, в данный момент служба «122» консультирует по вопросам, находящимся в ведении комитетов, районных администраций и подведомственных им организаций. Теперь она также поможет с информацией о транспорте, выплатах и льготах, строительстве, образовании, культуре, туризме и прочем. Запускали сервис в апреле 2020 года, и изначально он был ориентирован на круглосуточную централизованную информационную поддержку по вопросам противодействия пандемии. За время работы операторы отработали уже более 100 тысяч звонков.
Смольный просит обратить внимание на то, что служба «122» и служба экстренных вызовов «112» — это разные ресурсы. Номер 112 предназначен именно для экстренных сообщений и вызова всех экстренных служб города.