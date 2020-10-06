Российские туристы оккупировали Анталью. Из РФ приехал каждый второй отдыхающий
Больше половины туристов в турецкой провинции Анталья — россияне, за предыдущий месяц туда приехали более полумиллиона гостей из РФ.
По данным управления культуры и туризма Антальи, в сентябре 2020 года из России в Анталью прибыли 517 040 туристов, что составляет 51% от общего количества иностранцев, приехавших на курорты этой провинции в первом осеннем месяце. Доля россиян с августа увеличилась наполовину. Об этом 6 октября сообщает Ассоциация российских туроператоров.
За месяц там отдохнули более миллиона человек, прибывших из-за рубежа. Для сравнения: годом ранее в сентябре Анталья приняла более 2,2 млн отпускников. Помимо россиян на турецкие курорты в прошлом месяце активно ехали жители Украины, Великобритании, Германии и Польши.
Всего за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2019-го турпоток в курортную провинцию из-за пандемии сократился на 80%, с 10,4 до 2,6 млн человек. Миллион из них — россияне. Следом по количеству въездов с января по сентябрь идут украинцы, немцы, британцы и поляки.