Российские туристы оккупировали Анталью. Из РФ приехал каждый второй отдыхающий

Больше половины туристов в турецкой провинции Анталья — россияне, за предыдущий месяц туда приехали более полумиллиона гостей из РФ.

По данным управления культуры и туризма Антальи, в сентябре 2020 года из России в Анталью прибыли 517 040 туристов, что составляет 51% от общего количества иностранцев, приехавших на курорты этой провинции в первом осеннем месяце. Доля россиян с августа увеличилась наполовину. Об этом 6 октября сообщает Ассоциация российских туроператоров.