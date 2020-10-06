Смольный договорился с банком «Санкт-Петербург» о финансировании социальных объектов
Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Александр Савельев подписали в Смольном 5 октября соглашение о сотрудничестве между городом и банком.
Как сообщили в банке, документ предусматривает разработку банком новых социально ориентированных проектов, в том числе в сфере семейной политики, поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения условий жизни населения. По словам Александра Савельева, особое внимание уделят развитию современных банковских технологий и механизмов электронных платежей, банковской инфраструктуре и проектам поддержки малого и среднего предпринимательства. В планах банка развитие системы кредитования юрлиц, в том числе занимающихся проектированием и строительством социальной инфраструктуры с передачей их в собственность города.
В городе за последние два года при участии банка была закуплена всесезонная уборочная техника для города на 3 млрд рублей, на 1,6 млрд рублей профинансирована покупка 100 автобусов для «Пассажиравтотранса». Банк выступает партнером городского правительства в таких проектах, как «Единая карта петербуржца», «Ночь музеев», «Опера — всем». Также на его счету помощь обманутым дольщикам ГК «Город».