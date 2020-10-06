Президент Украины заговорил о необходимом диалоге с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без общения с президентом России Владимиром Путиным никогда не удастся прекратить войну в Донбассе, свои мысли на этот счет он изложил в интервью изданию Politico Europe, которое также приводит официальный сайт главы соседнего государства.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал Зеленский.

«Только в Нормандском формате — это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них — за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России», — отметил он.

Зеленский сожалеет, что отдельные СМИ делают все для срыва диалога, даже в рамках Нормандского формата или Минского процесса.

«Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат, к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории», — подчеркнул он.