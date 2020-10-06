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06.10.2020 12:05
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В Нижнем Новгороде прощаются с Ириной Славиной

В зале Дома ученых на Октябрьской улице 6 октября собралось более сотни человек, простые горожане, активисты, коллеги-журналисты. Среди участников церемонии председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, директор «Открытки» Андрей Пивоваров.

«На это мало кто решится, но она была особенным человеком», — сказала политический обозреватель Валентина Бузмакова.

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

«Мы находимся на похоронах человека, который совершил поступок. Такого поступка ещё не было в новой России, — сказал партнёр по «Козе Пресс» Сергей. — Надеюсь, он останется в наших сердцах и умах».

Поток людей не кончается. В зале заняты все свободные места. Многие не сдерживают слёз.

Главный редактор издания «Коза Пресс» Ирина Славина погибла в огне у здания полицейского главка в Нижнем Новгороде. В Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Подробнее о нижегородской журналистке читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Boris_93*1
Очень грустная история , соболезнования её родным и близким . Скорее всего ей всё-же удалось громко сказать своё слово
Komarinsk2019
Светлая ей память!
asgard
Акт безисходности. Боролась в одиночку с косной системой, покрывающей власть придержащих. Человек, которому было небезразлично, что происходит в стране. Редкого мужества женщина. Так уйти...хотела зажечь сердца людей...кажется у нее это получилось!
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