В Нижнем Новгороде прощаются с Ириной Славиной
В зале Дома ученых на Октябрьской улице 6 октября собралось более сотни человек, простые горожане, активисты, коллеги-журналисты. Среди участников церемонии председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, директор «Открытки» Андрей Пивоваров.
«На это мало кто решится, но она была особенным человеком», — сказала политический обозреватель Валентина Бузмакова.
«Мы находимся на похоронах человека, который совершил поступок. Такого поступка ещё не было в новой России, — сказал партнёр по «Козе Пресс» Сергей. — Надеюсь, он останется в наших сердцах и умах».
Поток людей не кончается. В зале заняты все свободные места. Многие не сдерживают слёз.
Главный редактор издания «Коза Пресс» Ирина Славина погибла в огне у здания полицейского главка в Нижнем Новгороде. В Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Подробнее о нижегородской журналистке читайте в материале «Фонтанки».