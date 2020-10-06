Прививки от гриппа уже сделали более 30 миллионов россиян

Более 21 процента россиян сделали прививки от гриппа к 6 октября. Данные приводит Роспотребнадзор.



«Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 миллиона человек, что составляет 21,1% от численности населения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в России регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах страны.

