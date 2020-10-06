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06.10.2020 09:43
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Прививки от гриппа уже сделали более 30 миллионов россиян

Более 21 процента россиян сделали прививки от гриппа к 6 октября. Данные приводит Роспотребнадзор.

«Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 миллиона человек, что составляет 21,1% от численности населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в России регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах страны.

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