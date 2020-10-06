Юная петербурженка попала в реанимацию после осенней фотосессии на Фонтанке

В погоне за красивыми кадрами юная жительница Петербурга оказалась в реанимации. Ее жизнь спасли случайные прохожие.

Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, накануне около восьми вечера в детскую больницу имени Раухфуса поступила 16-летняя пациентка. Незадолго до этого ее, еле живую, достали из холодной воды.

По предварительной информации, во время осенней фотосессии девушка упала в реку Фонтанку. Вместо того, чтобы ей помочь, фотограф бесследно исчез. Неосторожную любительницу красивых кадров спасли случайные прохожие, они же вызвали скорую помощь.