Юная петербурженка попала в реанимацию после осенней фотосессии на Фонтанке
В погоне за красивыми кадрами юная жительница Петербурга оказалась в реанимации. Ее жизнь спасли случайные прохожие.
Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, накануне около восьми вечера в детскую больницу имени Раухфуса поступила 16-летняя пациентка. Незадолго до этого ее, еле живую, достали из холодной воды.
По предварительной информации, во время осенней фотосессии девушка упала в реку Фонтанку. Вместо того, чтобы ей помочь, фотограф бесследно исчез. Неосторожную любительницу красивых кадров спасли случайные прохожие, они же вызвали скорую помощь.
Пострадавшая получила тяжелую травму головы. Сейчас она находится под присмотром врачей.