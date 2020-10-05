Итальянская «Парма» пополнилась третьим зенитовцем

Третий игрок, выступавший за петербургский «Зенит», перешел в клуб серии А итальянского футбольного чемпионата, «Парма» 5 октября объявила о трансфере защитника Йордана Осорио. 26-летний венесуэлец подписал контракт до 30 июня 2024 года.
Bienvenido Yordan #Osorio! ✍🏻🇻🇪💛💙— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) October 5, 2020
📝➡️ https://t.co/dpb93342fJ#ForzaParma pic.twitter.com/kNx3fHyNPD
Правами на Осорио владел «Порту», но за лиссабонцев провел только один матч. Сезон-2018/19 Осорио провел на правах аренды в «Витории Гимарайнш», а в сезоне-2019/20 — в «Зените». За петербуржцев футболист сыграл 16 матчей.
Цвета «Пармы» защищают еще два бывших футболиста «Зенита»: хавбек Эрнани и 38-летний капитан команды, защитник Бруну Алвеш.