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05.10.2020 22:47
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Итальянская «Парма» пополнилась третьим зенитовцем

Третий игрок, выступавший за петербургский «Зенит», перешел в клуб серии А итальянского футбольного чемпионата, «Парма» 5 октября объявила о трансфере защитника Йордана Осорио. 26-летний венесуэлец подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Правами на Осорио владел «Порту», но за лиссабонцев провел только один матч. Сезон-2018/19 Осорио провел на правах аренды в «Витории Гимарайнш», а в сезоне-2019/20 — в «Зените». За петербуржцев футболист сыграл 16 матчей.

Цвета «Пармы» защищают еще два бывших футболиста «Зенита»: хавбек Эрнани и 38-летний капитан команды, защитник Бруну Алвеш.

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