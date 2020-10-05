В Петербурге выключают фонтаны. Последний перестанет работать 6 октября

В Петербурге выключают фонтаны. Последний - в Любашинском саду - перестанет работать во вторник, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал».

Для защиты сооружений от низких температур вода из трубопроводных систем будет слита, насосное оборудование и подсветка демонтированы, устройства фонтанов герметизируют. Оборудование сооружений, работавших в сезоне 2020, пройдет техническое обслуживание.

Также «Водоканал» продолжить восстанавливать фонтаны. В октябре планируются работы на объекте у дома 41 по Лермонтовскому проспекту и двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте. В ноябре ГУП планирует завершить строительно-монтажные работы на сооружении, расположенном на Академическом проспекте в Пушкине.