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05.10.2020 21:25
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В Петербурге выключают фонтаны. Последний перестанет работать 6 октября

В Петербурге выключают фонтаны. Последний - в Любашинском саду - перестанет работать во вторник, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал».

Для защиты сооружений от низких температур вода из трубопроводных систем будет слита, насосное оборудование и подсветка демонтированы, устройства фонтанов герметизируют. Оборудование сооружений, работавших в сезоне 2020, пройдет техническое обслуживание.

Также «Водоканал» продолжить восстанавливать фонтаны. В октябре планируются работы на объекте у дома 41 по Лермонтовскому проспекту и двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте. В ноябре ГУП планирует завершить строительно-монтажные работы на сооружении, расположенном на Академическом проспекте в Пушкине.

Как сообщают в пресс-службе «Водоканала», в этом году в Петербурге работал 61 фонтан и фонтанный комплекс. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации сезон начался довольно поздно — не в середине апреля, как планировалось изначально, а 29 июня.

Отключение последнего работающего в Петербурге фонтана в Любашинском саду состоится во вторник, 6 октября.

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