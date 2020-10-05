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05.10.2020 21:07
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Губернатор Дрозденко внес ясность в вопрос отставки главы Выборгского района. Закралось ключевое «если»

Слухи об отставке главы Выборгского района Ленобласти развеял губернатор соседнего с Петербургом региона. Разговор с Геннадием Орловым был, но в предупредительном ключе.

47news об отставке Орлова, уже после того как собеседники издания сказали что вопрос решен, поговорил с его непосредственным начальником, Александром Дрозденко. Губернатор подтвердил, что 5 октября беседовал с Орловым о его дальнейшей судьбе как чиновника, которая может измениться по воле следствия по делу о хищении 700 млн из казны района. «Разговор был следующий: в ближайшее время будет проводиться расследование. Если станет понятно, что Орлов хоть каким-то образом замешан в произошедшем, то я буду просить его уйти в отставку. Пока никаких доказательств нет, нет и никаких решений», — заявил Дрозденко.

Отставки Орлова на площадях в Выборге требуют пенсионеры, что также стало поводом для беседы главы района с областным губернатором.

По делу о мошенничестве на 700 млн проходит уже экс-глава комитета финансов Александр Болучевский. Якобы минимум за половину этой суммы он планировал переехать из Выборга сразу в Москву, платить собирался за должность в мэрии, а деньги брал из тех, на которые планировалось ремонтировать дома.

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Комментарии (2)

gencon
У дочи Дрозденко вилла в Ницце. Там и видит свою старость и своих детей и племянников, бегающих по лазурному берегу. Орлова поставил не он, а попросили. Решать тоже не ему.
sektor7
Прекрасная новость.
Если он замешан то сажайте. Если нет, то значит что проспал воровство.
Увольнение при любом раскладе.
Не пятнайте себя, губернатор. Подумают и Вам носили частичку
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