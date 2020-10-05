Губернатор Дрозденко внес ясность в вопрос отставки главы Выборгского района. Закралось ключевое «если»
Слухи об отставке главы Выборгского района Ленобласти развеял губернатор соседнего с Петербургом региона. Разговор с Геннадием Орловым был, но в предупредительном ключе.
47news об отставке Орлова, уже после того как собеседники издания сказали что вопрос решен, поговорил с его непосредственным начальником, Александром Дрозденко. Губернатор подтвердил, что 5 октября беседовал с Орловым о его дальнейшей судьбе как чиновника, которая может измениться по воле следствия по делу о хищении 700 млн из казны района. «Разговор был следующий: в ближайшее время будет проводиться расследование. Если станет понятно, что Орлов хоть каким-то образом замешан в произошедшем, то я буду просить его уйти в отставку. Пока никаких доказательств нет, нет и никаких решений», — заявил Дрозденко.
Отставки Орлова на площадях в Выборге требуют пенсионеры, что также стало поводом для беседы главы района с областным губернатором.
По делу о мошенничестве на 700 млн проходит уже экс-глава комитета финансов Александр Болучевский. Якобы минимум за половину этой суммы он планировал переехать из Выборга сразу в Москву, платить собирался за должность в мэрии, а деньги брал из тех, на которые планировалось ремонтировать дома.