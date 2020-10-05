Губернатор Дрозденко внес ясность в вопрос отставки главы Выборгского района. Закралось ключевое «если»

Слухи об отставке главы Выборгского района Ленобласти развеял губернатор соседнего с Петербургом региона. Разговор с Геннадием Орловым был, но в предупредительном ключе.



47news об отставке Орлова, уже после того как собеседники издания сказали что вопрос решен, поговорил с его непосредственным начальником, Александром Дрозденко. Губернатор подтвердил, что 5 октября беседовал с Орловым о его дальнейшей судьбе как чиновника, которая может измениться по воле следствия по делу о хищении 700 млн из казны района. «Разговор был следующий: в ближайшее время будет проводиться расследование. Если станет понятно, что Орлов хоть каким-то образом замешан в произошедшем, то я буду просить его уйти в отставку. Пока никаких доказательств нет, нет и никаких решений», — заявил Дрозденко.