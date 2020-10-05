Премьер-министр Финляндии на день отдаст своё кресло 16-летней девочке
Премьер-министром Финляндии на один день станет 16-летняя Аава Мурто. Так в соседней стране отметят Международный день девочек ООН, когда девушки из разных слоёв общества могут попробовать себя в роли лидера.
Как сообщает 5 октября пресс-служба правительства Финляндии, премьер-министр Санна Марин примет участие в мероприятии Girls Takeover («Девочки захватывают власть»), инициатором которого выступает организация по защите прав детей. Санна Марин уступит своё кресло Мурто 7 октября. Поскольку главной темой Дня девочек в этом году станут технологии, они обсудят проблемы женщин по всему миру и роль Финляндии на международной арене в плане технологий, а также буллинг в Сети.
Однодневный премьер Мурто встретится с министром развития и внешней торговли, канцлером юстиции и членом парламента.
В Финляндии Girls Takeover проводится в четвертый раз. В этом году, помимо премьер-министра, свои кресла на день в руки молодых финок отдадут ректора Университета Аалто, главные редакторы газеты Demi и телеканала MTV News, генеральный директор компании по защите персональных данных F-Secure и генеральный директор инжиниринговой компании Futurice.
Международный день девочек ООН отмечают в воскресенье, 11 октября.
В прошлом году в руки детей отдали правительство Финляндии — в честь 30-летия Конвенции о правах ребёнка.