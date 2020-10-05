Премьер-министр Финляндии на день отдаст своё кресло 16-летней девочке

Премьер-министром Финляндии на один день станет 16-летняя Аава Мурто. Так в соседней стране отметят Международный день девочек ООН, когда девушки из разных слоёв общества могут попробовать себя в роли лидера.

Как сообщает 5 октября пресс-служба правительства Финляндии, премьер-министр Санна Марин примет участие в мероприятии Girls Takeover («Девочки захватывают власть»), инициатором которого выступает организация по защите прав детей. Санна Марин уступит своё кресло Мурто 7 октября. Поскольку главной темой Дня девочек в этом году станут технологии, они обсудят проблемы женщин по всему миру и роль Финляндии на международной арене в плане технологий, а также буллинг в Сети.