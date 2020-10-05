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05.10.2020 20:47
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Премьер-министр Финляндии на день отдаст своё кресло 16-летней девочке

Премьер-министром Финляндии на один день станет 16-летняя Аава Мурто. Так в соседней стране отметят Международный день девочек ООН, когда девушки из разных слоёв общества могут попробовать себя в роли лидера.

Как сообщает 5 октября пресс-служба правительства Финляндии, премьер-министр Санна Марин примет участие в мероприятии Girls Takeover («Девочки захватывают власть»), инициатором которого выступает организация по защите прав детей. Санна Марин уступит своё кресло Мурто 7 октября. Поскольку главной темой Дня девочек в этом году станут технологии, они обсудят проблемы женщин по всему миру и роль Финляндии на международной арене в плане технологий, а также буллинг в Сети.

Фото: пресс-служба правительства Финляндии

Однодневный премьер Мурто встретится с министром развития и внешней торговли, канцлером юстиции и членом парламента.

В Финляндии Girls Takeover проводится в четвертый раз. В этом году, помимо премьер-министра, свои кресла на день в руки молодых финок отдадут ректора Университета Аалто, главные редакторы газеты Demi и телеканала MTV News, генеральный директор компании по защите персональных данных F-Secure и генеральный директор инжиниринговой компании Futurice.

Международный день девочек ООН отмечают в воскресенье, 11 октября.

В прошлом году в руки детей отдали правительство Финляндии — в честь 30-летия Конвенции о правах ребёнка.

Фото: пресс-служба правительства Финляндии

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Комментарии (8)

Мужской Взгляд
В Финляндии могут себе это позволить. Аграрии, чего с них взять.
263237571
Почему только на день? Вна Украине пошли дальше и решили вопрос кардинально - 4 года!
prosto_5e4ce2877d5fb
Прямо, сестра Греты Тунберг!)
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