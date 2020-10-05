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05.10.2020 19:38
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Вологодская область продлевает режим повышенной готовности до 30 ноября

Власти Вологодской области после максимального недельного прироста числа заражений COVID-19 за все время пандемии объявили о продлении режима повышенной готовности до 30 ноября.

«Режим «повышенная готовность» в регионе продлен до окончания эпидпорога по гриппу и ОРВИ, то есть до 30 ноября включительно», — сообщает 5 октября пресс-служба губернатора региона.

Вологодская область в связи с ростом заболеваемости наращивает мощности для приёма коронавирусных пациентов — до 1310 по области.

«За месяц число активно болеющих увеличилось более чем в 2,5 раза. Это, в свою очередь, вызвало увеличение числа госпитализаций. В настоящее время в обоих моногоспиталях находится 362 человека. Из них 236 — в Череповце, 50 человек — в тяжелом состоянии. Для сравнения: еще неделю назад госпитализированных было меньше на треть, в тяжелом состоянии было 42 человека. Ситуация меняется стремительно», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Осенние каникулы в регионе решено начать досрочно — 19 октября. Стимулирующие выплаты медицинским работникам из областного бюджета будут продлены до конца декабря. Пенсионерам рекомендовано оставаться дома, а магазины и торговые центры посещать с 9 до 11 утра. Также власти советуют перевести на удалённую работу 30% сотрудников, включая работников 65+ и людей с хроническими заболеваниями. Вахтовикам въезд в Вологодскую область разрешён только с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее Москва продлила режим самоизоляции для пожилых людей, а также удаленной работы до 28 октября.

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