Вологодская область продлевает режим повышенной готовности до 30 ноября

Власти Вологодской области после максимального недельного прироста числа заражений COVID-19 за все время пандемии объявили о продлении режима повышенной готовности до 30 ноября.

«Режим «повышенная готовность» в регионе продлен до окончания эпидпорога по гриппу и ОРВИ, то есть до 30 ноября включительно», — сообщает 5 октября пресс-служба губернатора региона.

Вологодская область в связи с ростом заболеваемости наращивает мощности для приёма коронавирусных пациентов — до 1310 по области.

«За месяц число активно болеющих увеличилось более чем в 2,5 раза. Это, в свою очередь, вызвало увеличение числа госпитализаций. В настоящее время в обоих моногоспиталях находится 362 человека. Из них 236 — в Череповце, 50 человек — в тяжелом состоянии. Для сравнения: еще неделю назад госпитализированных было меньше на треть, в тяжелом состоянии было 42 человека. Ситуация меняется стремительно», — заявил губернатор Олег Кувшинников.