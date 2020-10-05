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05.10.2020 19:32
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Тихановская захотела встречи с Путиным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать, почему он поддерживает действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры в Берлине, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться «как политик».

На вопрос о том, с кем бы она хотела встретиться «не как политик», Тихановская сказала о своем супруге, блогере Сергее Тихановском, который сейчас находится в СИЗО под арестом. Его обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Массовые акции протеста в Белоруссии не утихают со дня выборов 9 сентября. Официально Александр Лукашенко победил более чем с 80 процентами голосов, оппозиция считает президентом вынужденную покинуть страну Светлану Тихановскую. Сама она в президенты не рвется, но видит свою роль в том, чтобы провести повторные честные выборы.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
тетку мания величия одолела... одно дело гейеуропа, другое - царь азм есть царь...
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