Тихановская захотела встречи с Путиным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать, почему он поддерживает действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.



«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры в Берлине, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться «как политик».

На вопрос о том, с кем бы она хотела встретиться «не как политик», Тихановская сказала о своем супруге, блогере Сергее Тихановском, который сейчас находится в СИЗО под арестом. Его обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.