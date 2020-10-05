Минтруд: Выход на работу через справку об отсутствии коронавируса незаконен

Минтруд ответил на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева о том, насколько законно работодателю просить от сотрудника справку об отрицательном тесте на коронавирус. Как сообщает ТАСС 5 октября, правовых оснований требовать такой документ не имеется.



«В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в письме.

