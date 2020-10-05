FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 13:41
3
Печать

Минтруд: Выход на работу через справку об отсутствии коронавируса незаконен

Минтруд ответил на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева о том, насколько законно работодателю просить от сотрудника справку об отрицательном тесте на коронавирус. Как сообщает ТАСС 5 октября, правовых оснований требовать такой документ не имеется.

«В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в письме.

В России с начала пандемии проведено более 48 млн тестов на коронавирус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

260635291
Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в письме.
По нашему мнению не имеется, по его мнению имеется. По моему мнению, куда хочу, если есть виза, туда и лечу.
Так по вашему, ихнему или моему мнению жить будем?
vader
"за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции" – а поскольку выполнение любой работы вне дома связано с контактами с другими людьми, то эти сведения напрямую относятся к вопросу о возможности выполнения трудовой функции. Следовательно, требование абсолютно законно. Далее ждем также требований справок о прививках гриппа, клинического анализа крови (не старше 3 дней), мочи и кала, а также анализ ДНК на склонность к различным генетическим заболеваниям. Без этого комплекта выход на работу, а в будущем и из дома, будет невозможен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний