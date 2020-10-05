Губернатор Омской области заболел COVID-19

Губернатор Омской области Александр Бурков 5 октября в Instagram сообщил, что его тест на наличие коронавируса оказался положительным.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал он.

Он добавил, что в связи с этим уйдет на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно, а также отложит участие во всех мероприятиях.

Губернатор также призвал граждан соблюдать требования санитарных норм, не игнорировать масочный режим и социальную дистанцию.