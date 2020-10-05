РБК: Банкир Ананьев стал фигурантом дела о взятках сотрудникам Пенсионного фонда за выигрыш в конкурсах петербургской фирмы
РБК 4 октября пишет о том, что экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал подозреваемым по делу о даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России. С 2016 по 2019 годы за покровительство при заключении госконтрактов с петербургской фирмой «РедСис» они якобы получили более 210 млн рублей.
По данным издания, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК ; ч. 6 ст. 290 УК ). Его фигурантами стали несколько действующих и несколько бывших руководителей департаментов Пенсионного фонда России, сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также экс-банкир Алексей Ананьев.
По версии следствия, в 2015 году именно сотрудники ПФР предложили бенефициарам группы компаний «РедСис» на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение информацию о предстоящих госзакупках. Они же должны были обеспечить группе компаний «РедСис» выигрыш в тендерах . Бизнесмены согласились на условия. После чего, ООО «РедСис», которая зарегистрирована в Петербурге и имеет филиалы в Москве, Нижнем Новгороде и Хабаровском крае, в течение нескольких лет получала от ПФР подряды на выполнения работ. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд. руб.
Сейчас компания находится в стадии банкротства. Её совладельцем с 2016 года является кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». Сто процентов уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев.
Ананьев вместе со своим братом-близнецом Дмитрием, до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Он уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск.