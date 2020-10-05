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05.10.2020 08:12
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РБК: Банкир Ананьев стал фигурантом дела о взятках сотрудникам Пенсионного фонда за выигрыш в конкурсах петербургской фирмы

РБК 4 октября пишет о том, что экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал подозреваемым по делу о даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России. С 2016 по 2019 годы за покровительство при заключении госконтрактов с петербургской фирмой «РедСис» они якобы получили более 210 млн рублей.

По данным издания, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК ; ч. 6 ст. 290 УК ). Его фигурантами стали несколько действующих и несколько бывших руководителей департаментов Пенсионного фонда России, сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также экс-банкир Алексей Ананьев.

По версии следствия, в 2015 году именно сотрудники ПФР предложили бенефициарам группы компаний «РедСис» на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение информацию о предстоящих госзакупках. Они же должны были обеспечить группе компаний «РедСис» выигрыш в тендерах . Бизнесмены согласились на условия. После чего, ООО «РедСис», которая зарегистрирована в Петербурге и имеет филиалы в Москве, Нижнем Новгороде и Хабаровском крае, в течение нескольких лет получала от ПФР подряды на выполнения работ. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд. руб.

Сейчас компания находится в стадии банкротства. Её совладельцем с 2016 года является кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». Сто процентов уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев.

Ананьев вместе со своим братом-близнецом Дмитрием, до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Он уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск.

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Комментарии (3)

Валентин Хадаев
Стало как то обыденным что взятки должны быть не менее пару сотен миллионов . а десяток . другой миллионов это не взятка ...так и живем ..нет контроля . нет декларации о доходах при покупки дорогих вещей ..полная безнаказанность . сами правители нищие . зато родичи милионщики . выигрывают в лото . гелики . особняки .погоны и что нас ждет в стране обсурда ?
Александр Гусев
А что с сотрудниками пенс.фонда,у них имена есть? Или вопросы только к Ананьеву?
Агроном аэродрома
Интересанты из пенсофонда, надеюсь, не пострадали?
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