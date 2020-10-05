РБК: Банкир Ананьев стал фигурантом дела о взятках сотрудникам Пенсионного фонда за выигрыш в конкурсах петербургской фирмы

РБК 4 октября пишет о том, что экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал подозреваемым по делу о даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России. С 2016 по 2019 годы за покровительство при заключении госконтрактов с петербургской фирмой «РедСис» они якобы получили более 210 млн рублей.



По данным издания, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК ; ч. 6 ст. 290 УК ). Его фигурантами стали несколько действующих и несколько бывших руководителей департаментов Пенсионного фонда России, сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также экс-банкир Алексей Ананьев.

