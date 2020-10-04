На Каменноостровском столкнулись три машины. В одной из них было трое детей
За вечер дорожная полиция и медики дважды выезжали на ДТП с пострадавшими на территории Петроградского района Петербурга. В одной пострадал ребенок, во второй пешеход.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, около восьми часов вечера 4 октября у 81 дома по Каменноостровскому проспекту столкнулись «Хендэ», «Ниссан» и «Дэу». Пострадали 20-летний водитель «Дэу» и подросток из «Хендэ». В салоне вместе с ним было еще два ребенка, по предварительным данным, они целы. В больницу пострадавших увезли с травмами средней степени тяжести.
В таком же состоянии примерно через час увезли пешехода с Левашовского проспекта. Как 40-летний мужчина оказался под колесами, пока неизвестно.