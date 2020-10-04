FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.10.2020 23:16
0
Печать

На Каменноостровском столкнулись три машины. В одной из них было трое детей

За вечер дорожная полиция и медики дважды выезжали на ДТП с пострадавшими на территории Петроградского района Петербурга. В одной пострадал ребенок, во второй пешеход.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, около восьми часов вечера 4 октября у 81 дома по Каменноостровскому проспекту столкнулись «Хендэ», «Ниссан» и «Дэу». Пострадали 20-летний водитель «Дэу» и подросток из «Хендэ». В салоне вместе с ним было еще два ребенка, по предварительным данным, они целы. В больницу пострадавших увезли с травмами средней степени тяжести.

В таком же состоянии примерно через час увезли пешехода с Левашовского проспекта. Как 40-летний мужчина оказался под колесами, пока неизвестно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний