Похороны погибшей в огне нижегородской журналистки Ирины Славиной пройдут на следующий день после выдачи тела. Ориентировочная дата прощания — 6 октября. Об этом рассказал в Facebook друг Ирины Герман Князев.



«Гражданская панихида и прощание будет в любом случае и при любой погоде (при любых действиях властей). Семья с этим не просто согласна, но и сама это понимает» — написал он и добавил, что Ирину похоронят в семейной могиле. Процедура пройдет после гражданской панихиды в узком кругу родственников.