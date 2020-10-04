Тело погибшей журналистки Славиной кремируют. Похороны пройдут в семейном кругу
Похороны погибшей в огне нижегородской журналистки Ирины Славиной пройдут на следующий день после выдачи тела. Ориентировочная дата прощания — 6 октября. Об этом рассказал в Facebook друг Ирины Герман Князев.
«Гражданская панихида и прощание будет в любом случае и при любой погоде (при любых действиях властей). Семья с этим не просто согласна, но и сама это понимает» — написал он и добавил, что Ирину похоронят в семейной могиле. Процедура пройдет после гражданской панихиды в узком кругу родственников.
Тело погибшей кремируют, уточнила в разговоре с «Фонтанкой» близкая подруга погибшей Ирина Еникеева.
Главный редактор KozaPress Ирина Славина заживо сгорела у здания УМВД по Нижегородской области днем 2 октября. В социальной сети она оставила сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Перед трагедией к ней приходили с обысками, дома у неё пытались найти брошюры признанной нежелательной организации «Открытая Россия».