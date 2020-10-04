FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.10.2020 21:25
2
Печать

Тело погибшей журналистки Славиной кремируют. Похороны пройдут в семейном кругу

Похороны погибшей в огне нижегородской журналистки Ирины Славиной пройдут на следующий день после выдачи тела. Ориентировочная дата прощания — 6 октября. Об этом рассказал в Facebook друг Ирины Герман Князев.

«Гражданская панихида и прощание будет в любом случае и при любой погоде (при любых действиях властей). Семья с этим не просто согласна, но и сама это понимает» — написал он и добавил, что Ирину похоронят в семейной могиле. Процедура пройдет после гражданской панихиды в узком кругу родственников.

Фото: Елена Ваганова

Тело погибшей кремируют, уточнила в разговоре с «Фонтанкой» близкая подруга погибшей Ирина Еникеева.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина заживо сгорела у здания УМВД по Нижегородской области днем 2 октября. В социальной сети она оставила сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Перед трагедией к ней приходили с обысками, дома у неё пытались найти брошюры признанной нежелательной организации «Открытая Россия».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Александр Смуров
>Ирина Славина заживо сгорела у здания УМВД по Нижегородской области днем 2 октября.
А утром 2 октября она в это здание не заходила?
SlawaPiter
Большого мужества была женщина, светлая память...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний