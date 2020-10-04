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04.10.2020 18:36
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Японский модельер Кендзо Такада скончался посреди Парижской недели моды

Всемирно известный дизайнер Кендзо Такада, основатель бренда Kenzo, скончался 4 октября в возрасте 81 года. Как сообщает L’est Republicain, причиной его смерти стали последствия коронавируса.

Модельера не стало в те дни, когда во французской столице идет знаменитая Парижская неделя моды.

Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 года в уезде Кандзаки префектуры Хёго пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Проходил обучение в респектабельной школе моды в Токио, в 1965 году уехал в Париж, в 1970-м показал там свою первую коллекцию — и она получила признание.

С 1983 года Кендзо занимался не только женской модой, но и мужской, а с 1988 — и парфюмерией. В 1984 году французское министерство культуры сделало его кавалером Ордена искусств и литературы. В 1993 году торговая марка Кenzo была приобретена французским концерном LVMH.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
"причиной его смерти стали последствия коронавируса." - О! Новый этап! "Последствия".
закоренелый ленинградец
Красиво жил , красиво умер. Завидую.
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