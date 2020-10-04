Японский модельер Кендзо Такада скончался посреди Парижской недели моды
Всемирно известный дизайнер Кендзо Такада, основатель бренда Kenzo, скончался 4 октября в возрасте 81 года. Как сообщает L’est Republicain, причиной его смерти стали последствия коронавируса.
Модельера не стало в те дни, когда во французской столице идет знаменитая Парижская неделя моды.
Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 года в уезде Кандзаки префектуры Хёго пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Проходил обучение в респектабельной школе моды в Токио, в 1965 году уехал в Париж, в 1970-м показал там свою первую коллекцию — и она получила признание.
С 1983 года Кендзо занимался не только женской модой, но и мужской, а с 1988 — и парфюмерией. В 1984 году французское министерство культуры сделало его кавалером Ордена искусств и литературы. В 1993 году торговая марка Кenzo была приобретена французским концерном LVMH.