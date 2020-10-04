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04.10.2020 12:22
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Полиция со стрельбой задержала наркодилера в Петербурге. Его подвел выключенный ближний свет

На скорости 240 километров в час уходил от полицейских 25-летний петербуржец. Его остановили выстрелами.

О преследовании «Мерседеса» с наркотиками сообщает 4 октября пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области. Белый автомобиль привлек внимание патруля отдельного спецбатальона № 2 ДПС в Ломоносовском районе выключенным ближним светом. На просьбу остановиться водитель резко ускорился.

«Он выехал на кольцевую автодорогу и увеличил скорость до 240 км/ч. На Предпортовой улице Московского района Петербурга сотрудник полиции сделал один предупредительный выстрел в воздух и несколькими выстрелами пробил правое переднее колесо «Мерседеса», — уточняет пресс-служба.

Погоню сняла установленная в машине ДПС камера. Судя по кадрам, водитель неоднократно ловил непослушную машину в заносах, но все же разбил ее.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водителем оказался 25-летний петербуржец Руслан Севастьянов. В салоне нашли 120 граммов наркотика, расфасованного по пакетам, ноутбук, телефоны.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Полиция 4 октября возбудила уголовное дело по статье 228 УК «Незаконный оборот наркотиков». Севастьянова задержали на двое суток в качестве подозреваемого.

В ГУ МВД Петербурга сообщили, что в городе проводится профилактический антинаркотический рейд, в котором задействованы и сотрудники ГИБДД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Pilat
Дурачок.
oldoy
Ну наркодилер, ну задержали- молодцы. Где вся цепь? Где организаторы? Похоже это уже запретная зона- ближний круг правителей. Кстати, почему бы не иметь винтовки и не отстреливать сразу, без опасных погоней?
263768501
Хорошо, что люди не пострадали. На такой скорости стрелять по машине - прям как в боевике каком-то
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