На видео видно, что океан вынес на берег большое количество мертвых двустворчатых моллюсков. По словам Марковой, это непривычное являема для Халактырского пляжа, такую же картину можно увидеть в Лагерных бухтах Авачинского залива. Жительница призналась, что впервые видит так много мертвых ракушек в этом месте.

На берег Халактырского пляжа на берегу Тихого океана на Камчатке вынесло мелкую рыбу и мёртвых моллюсков. Об этом сообщает «Фонтанке» жительница Петропавловска-Камчатского Елена Маркова 3 октября (утром 4 октября по местному времени). Она рассказала, как ее дети, искупавшись в океане, почувствовали боль в глазах . То же самое ощутили и другие серферы.

Также на берег выбросило немного мертвой мелкой рыбы, но это явление, по словам Елены, более частое, «в пределах нормы».



Ранее журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.



Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.



По предварительным данным, отравление воды в Тихом океане произошло из-за утечки нефтепродуктов из коммерческого танкера. Кому принадлежит судно — пока неизвестно. СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.

