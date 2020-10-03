Совладелец «Максидома» Мария Евневич рассказывает, кого хочет выдвинуть на премию «Фонтанка.ру» - Признание и Влияние»

На сайте «Фонтанки» вовсю идёт выдвижение номинантов премии «Признание и Влияние». Известные петербуржцы также отмечают там тех, кого любят и кому доверяют, и не стесняются рассказать о своем выборе. Член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич пока определилась не во всех номинациях. А есть те, где выбрать кого-то одного невероятно трудно. «Если говорить про арт-пространства, куда приятно ходить петербуржцу, то в «Севкабеле», конечно, интересно, креативно. Кафешки на любой вкус. Хочешь, постой в буфете, возьми себе еду сам. Хочешь – там же тебе и бар «Пионер», и Inwinity. Там же и выставка «Порше» от «Рот Фронт гаража». Да и в самом «Рот фронте» можно посидеть, посмотреть кино на проекторе, кофе выпить, а можно машину отремонтировать или на старые автомобили посмотреть.

Следующая номинация – банки, и с этим труднее. Из тех, с кем я имею дело, я всегда оказываюсь там, где умеют обеспечить комфорт. А я общаюсь и со «Сбером», и с ВТБ, и с Росбанком, и с «Санкт-Петербургом». И у меня ни к одному из них нет претензий. Но естественно, с точки зрения он-лайн приложения, на уровне сходить с друзьями или с подружками в ресторан, кто-то закрыл счет, а потом все вместе скинулись, или куда-то съездили, а потом делим деньги за поездку, - пока ничего удобнее Сбербанка не придумали. Вернее, может и придумали, но, наверное, мое закостенелое сознание не может запомнить много паролей. Вот у меня стоит «Сбер-онлайн», и дальше уже думать ни о чем не хочется. В связи с тем, что коронавирус, я в последнее время не много ходила по бизнес-центрам, так что выдвигать кого-то в этой номинации трудно. Но очень хороший – «Бенуа» на Свердловской набережной. Там замечательно – лебеди белые в пруду, цветочки-лютики. Деревья там сажают, помогают Упасла-цирку. Вся территория, где находится «Бенуа», за последние годы очень окультурена. Там уже не только бизнес-центр. Там можно ходить, гулять.

Из строительных компаний мне больше всего нравится, что делает «Еврострой». Я много посмотрела разных квартир. Был период, когда даже при строительстве дорого жилья многие не очень внимательно относились к общественным пространствам. А в одном из комплексов «Евростроя» вообще не поскупились. Гигантские холлы, красивые лестницы, цветочный салон, сигарная комната, ресторан. Можно просто сидеть вокруг в креслах. Детская площадка, огромный двор, фонтан, цветы, вигвам детский стоит, видна набережная. Прямо создали, можно сказать, экосистему. Мои любимые бары – «Большой», «8» и The Wall. Но я люблю и «Пионер», «На вина!». В таких местах мне важны хорошие напитки, хорошая компания и хорошая музыка. Если искать самый «петербургский» бар – очень важно, как ты воспринимаешь «петербургскость». Когда приезжают москвичи и просят отвести их в местное заведение, есть разные варианты. Один как раз включает программу Петроградской стороны. Это будут те же три моих любимых бара. Если ближе к Пионерской, там можно выбрать «Пионера», I Believe и «На вина!».

Ещё есть такие места, которые интересно показывать с точки зрения такого специфического тяжелого духа. Не такие нарочитые, как какая-нибудь «Угрюмочная», и не такие туристические, как какой-нибудь «Ортодокс». Это могут быть «Хроники» или «Мертвые поэты». Такой петербургский богемный прекрасный вариант. Или какая-нибудь «Рюмочная» на Гороховой. Чтобы показать, как оно бывает в нашей тяжелой желто-серой петербургской интеллигентности. Если говорить о ресторанах, то с чего бы им быть обязательно петербургскими? В ресторане должно быть, прежде всего, вкусно. Конечно, есть проверенные места, типа «Пробки» Арама Мнацаканова. Есть старые вещи типа «Места». Есть новые веселые вроде «Салона» и «Ателье» от ребят из Italy Group. Хороших мест у нас очень много. Есть ресторан «Сад», где ты сидишь, а у тебя там яблоки, сливы, деревья на террасе. А прямо напротив него ресторан Sight, где тоже есть двор и фермерские продукты. Но «Сад» и «Пробку» вам полгорода назовет. А я вот «Место» люблю Екатерины Бокучавы.

Там макароны с боттаргой – моя большая любовь. Все время их почему-то беру. Если говорить о том, что делается в Петербурге, обязательно надо отметить нашу новую фармацевтическую промышленность. То есть, «Биокад», «Герофарм» и другие. Я была на одном из заводов – прям мега-круто. Высокотехнологично, свежее оборудование, мощно, красиво. Из новых больших проектов, которые в последнее время запустились в городе, я бы отметила «Самокат». Как проект они действительно интересные. Я не уверена в успешности бизнес-модели, но как минимум они заметны. А дальше надо посмотреть, что у них получится». Чтобы попасть в число номинантов, в первом туре, который продлится до 11 октября, претендентам нужно попасть в десятку лидеров, однако набранные в самом начале гонки голоса сильно задают тон по ходу всего соревнования. Ведь тем, кто сумеет как можно быстрее набрать сильную группу поддержки и которая обеспечит максимальное число голосов, дальше будет проще отстаивать свое лидерство. Призываем всех на сайт голосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут.

Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях: • «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении; • «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты; • «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах; • «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации; • «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров; • «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества; • «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы;