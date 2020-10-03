Петербуржца привезли из полиции в больницу с переломами и синяками. Официальная версия: травмировался в ДТП

Челюстно-лицевые хирурги готовят к операции 50-летнего петербуржца Михаила Логинова, госпитализированного с переломами из полиции Московского района. У его палаты выставлен спецпост. Супруга пациента предполагает избиение.

Как сообщила «Фонтанке» Ирина Логинова, около полуночи 3 октября ей с незнакомого телефона позвонил муж и сообщил, что находится в полиции и общается со следователем по делу о скупке краденого. «Его голос был спокоен и ровен, — уточнила Ирина. — Муж ранее привлекался к уголовной ответственности, обстановка ему не чужда. Но я уверена, что он завязал».

В пятом часу утра Логиновой снова позвонили с незнакомого номера, и снова — муж. «Он сказал, что находится в больнице № 15 на Авангардной улице и его готовят к операции из-за переломов костей лицевого скелета. Ирина поехала к больнице и разыскала мужа в палате-изоляторе на первом этаже. Перед дверью находился конвой. Логинова вышла на улицу и в окно увидела мужа. Сфотографировала его.

Михаил Логинов в палате-изоляторе больницы № 15 Фото: супруга задержанного

«Я жестами спросила, избивали ли его. Муж ответил утвердительно, — говорит Ирина. — Из него и раньше выбивали показания».

По данным «Фонтанки», официальная версия получения травм Логиновым не предполагает физическое насилие со стороны полицейских, хотя и не очень вяжется с хронологией, описанной Ириной.

Около часа дня 2 октября в дежурную часть ГУ МВД через 112 позвонила молодая женщина и сообщила, что ее автомобиль «Форд Фокус» 2007 года угнали с улицы Ленсовета. Следуя официальным данным, радовать петербурженку сотрудникам полиции было нечем, так как им уже должно было быть известно о ДТП, в котором этот самый «Фокус» побывал. За час до обращения женщины, в полдень, экипаж ГИБДД Всеволожского района заметил этот же автомобиль на автодороге Свердлова — Всеволожск. Машина двигалась с превышением скорости, и экипаж решил ее преследовать. Погоня получилась короткой, так как уже на первом километре автодороги «Форд» вылетел в кювет и перевернулся. За рулем гаишники, по официальным данным, нашли Михаила Логинова. Он якобы ударился при ДТП и сломал кости лицевого скелета.



Ирина Логинова полагает, что полученные в 12–13 часов нешуточные травмы — вывод об их серьезности она делает из заключения врачей о необходимости операции — предполагают госпитализацию экстренную, а не транзитом через полицейский участок спустя почти сутки.

В отношении Михаила Логинова возбудили уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Последний приговор ему выносили в декабре 2018 года — по 33 эпизодам той же статьи. Частично он был оправдан. В январе 2020-го Приморский райсуд удовлетворил иск Логинова о возмещении вреда реабилитированному.