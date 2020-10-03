FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 16:15
11
Печать

Петербуржца привезли из полиции в больницу с переломами и синяками. Официальная версия: травмировался в ДТП

Челюстно-лицевые хирурги готовят к операции 50-летнего петербуржца Михаила Логинова, госпитализированного с переломами из полиции Московского района. У его палаты выставлен спецпост. Супруга пациента предполагает избиение.

Как сообщила «Фонтанке» Ирина Логинова, около полуночи 3 октября ей с незнакомого телефона позвонил муж и сообщил, что находится в полиции и общается со следователем по делу о скупке краденого.

«Его голос был спокоен и ровен, — уточнила Ирина. — Муж ранее привлекался к уголовной ответственности, обстановка ему не чужда. Но я уверена, что он завязал».

В пятом часу утра Логиновой снова позвонили с незнакомого номера, и снова — муж.

«Он сказал, что находится в больнице № 15 на Авангардной улице и его готовят к операции из-за переломов костей лицевого скелета.

Ирина поехала к больнице и разыскала мужа в палате-изоляторе на первом этаже. Перед дверью находился конвой. Логинова вышла на улицу и в окно увидела мужа. Сфотографировала его.

Михаил Логинов в палате-изоляторе больницы № 15
Михаил Логинов в палате-изоляторе больницы № 15Фото: супруга задержанного

«Я жестами спросила, избивали ли его. Муж ответил утвердительно, — говорит Ирина. — Из него и раньше выбивали показания».

По данным «Фонтанки», официальная версия получения травм Логиновым не предполагает физическое насилие со стороны полицейских, хотя и не очень вяжется с хронологией, описанной Ириной.

Около часа дня 2 октября в дежурную часть ГУ МВД через 112 позвонила молодая женщина и сообщила, что ее автомобиль «Форд Фокус» 2007 года угнали с улицы Ленсовета. Следуя официальным данным, радовать петербурженку сотрудникам полиции было нечем, так как им уже должно было быть известно о ДТП, в котором этот самый «Фокус» побывал. За час до обращения женщины, в полдень, экипаж ГИБДД Всеволожского района заметил этот же автомобиль на автодороге Свердлова — Всеволожск. Машина двигалась с превышением скорости, и экипаж решил ее преследовать. Погоня получилась короткой, так как уже на первом километре автодороги «Форд» вылетел в кювет и перевернулся. За рулем гаишники, по официальным данным, нашли Михаила Логинова. Он якобы ударился при ДТП и сломал кости лицевого скелета.

Ирина Логинова полагает, что полученные в 12–13 часов нешуточные травмы — вывод об их серьезности она делает из заключения врачей о необходимости операции — предполагают госпитализацию экстренную, а не транзитом через полицейский участок спустя почти сутки.

В отношении Михаила Логинова возбудили уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Последний приговор ему выносили в декабре 2018 года — по 33 эпизодам той же статьи. Частично он был оправдан. В январе 2020-го Приморский райсуд удовлетворил иск Логинова о возмещении вреда реабилитированному.

Михаил Логинов в палате-изоляторе больницы № 15
Михаил Логинов в палате-изоляторе больницы № 15Фото: супруга задержанного

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

michailPotapov
Коронавирус а не дтп
Этого Логинова знаю, он еще тот криминал.
Полиция в данном случае права если надавала по морде, так как Миша ведет себя в таких ситуациях просто неадекватно.
261188011
Этому "честному" гражданину следует руки ампутировать, чтоб к чужим авто не тянулись
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний