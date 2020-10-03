В Ленобласти разменявшую седьмой десяток пенсионерку задержали за торговлю наркотиками

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 3 октября, тайники-закладки устраивала в Лодейнопольском и Подпорожском районах группа из шести человек. По версии оперативников, организатором группы являлась 43-летняя жительница поселка Шушары, ее 37-летний сожитель выполнял роль помощника. 67-летняя жительница Волховского района Ленобласти взяла на себя функции оператора. Остальные трое являлись закладчиками.

Сбытчиков синтетического наркотика задержали в Ленинградской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России. Одна из подозреваемых разменяла седьмой десяток.

Женщину-организатора с помощником задержали в районе поселка Кисельня Волховского района. В ходе личного досмотра у задержанных изъято наркотическое средство массой 37,7 грамма. Во время обыска по месту жительства обнаружено и изъято еще 1,36 грамма наркотика. У предполагаемых закладчиков также изъято порядка 50 граммов запрещенного вещества.



Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный оборот наркотиков. Пятеро подозреваемых арестованы, их пожилая подельница находится под подпиской о невыезде.



В конце сентября в Челябинской области полицейские задержали закладчика и вышли на организатора сети наркоторговцев. Выяснилось, что торговлю запрещенными веществами возглавляла 90-летняя женщина.

