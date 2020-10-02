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02.10.2020 22:52
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УЕФА определил расписание игр главного клубного турнира Европы. «Зенит» начёт дома с «Брюгге»

2 октября Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил расписание игр главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию». об этом вечером 2 октября сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Полностью расписание матчей сине-бело-голубых выглядит следующим образом:

20 октября, вторник, 19:55

«Зенит» — «Брюгге»

28 октября, среда, 23:00

«Боруссия» — «Зенит»

4 ноября, среда, 20:55

«Зенит» — «Лацио»

24 ноября, вторник, 23:00

«Лацио» — «Зенит»

2 декабря, среда, 23:00

«Брюгге» — «Зенит»

8 декабря, вторник, 20:55

«Зенит» — «Боруссия»

Информация о порядке посещения домашних матчей будет опубликована дополнительно, сообщает клуб.

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