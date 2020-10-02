УЕФА определил расписание игр главного клубного турнира Европы. «Зенит» начёт дома с «Брюгге»
2 октября Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил расписание игр главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа сине-бело-голубые сыграют с «Брюгге» на «Газпром Арене». Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге — «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию». об этом вечером 2 октября сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Расписание матчей сине-бело-голубых в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА! ✌️ pic.twitter.com/nKrWeynhjC— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 2, 2020
Полностью расписание матчей сине-бело-голубых выглядит следующим образом:
20 октября, вторник, 19:55
«Зенит» — «Брюгге»
28 октября, среда, 23:00
«Боруссия» — «Зенит»
4 ноября, среда, 20:55
«Зенит» — «Лацио»
24 ноября, вторник, 23:00
«Лацио» — «Зенит»
2 декабря, среда, 23:00
«Брюгге» — «Зенит»
8 декабря, вторник, 20:55
«Зенит» — «Боруссия»
Информация о порядке посещения домашних матчей будет опубликована дополнительно, сообщает клуб.