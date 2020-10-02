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02.10.2020 18:25
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Легковая, микроавтобус и шаланда собрались в «паровозик» на севере КАД

Столкновение трех машин затруднило движение на севере кольцевой автодороги Петербурга. Пробка тянется на 2,5 километра.

Как сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург», на внешнем кольце КАД, в среднем ряду, перед съездом к «МЕГЕ Парнас», большегруз въехал сзади в пассажирский микроавтобус, а тот ударил находившийся перед ним KIA Soul.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло около 17:20 на 116-м километре внешнего кольца КАД. Три столкнувшихся автомобиля заняли третью полосу, и движение на участке затруднено. Пострадавших в аварии нет.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД тянется почти на 2,5 километра, начинаясь от развязки с проспектом Культуры.

Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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