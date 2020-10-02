Это произошло после того, как местные жители стали ходить на берегу мертвых океанских жителей, а сёрферы — жаловаться на ухудшение здоровья.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку информации о загрязнении океанской воды в районе Халактырского пляжа. Об этом 2 октября сообщает российское отделение Greenpeace.

«У многих контактировавших с водой также проявляются такие симптомы, как тошнота, рвота, слабость, высокая температура», — сообщает Greenpeace.

У людей после нахождения в воде начинают краснеть глаза. У некоторых врачи, по данным экологической организации, фиксировали ожог роговицы глаза.

По их данным, врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков сообщил журналистам, что первые проверки проб воды показали превышение по нефтепродуктам в четыре раза, а также в 2,5 по фенолу и другим веществам.



Greenpeace в России уже обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий.

