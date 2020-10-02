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02.10.2020 16:26
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Один из лучших российских пляжей для серфинга стал опасен для здоровья. Мертвых животных находят вдоль всего берега

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку информации о загрязнении океанской воды в районе Халактырского пляжа. Об этом 2 октября сообщает российское отделение Greenpeace.

Это произошло после того, как местные жители стали ходить на берегу мертвых океанских жителей, а сёрферы — жаловаться на ухудшение здоровья.

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🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает... Осьминожки Дофлейна... А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻‍♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни - это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит... но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru

Публикация от Kristy Fury (@kristy_rozenberg)

У людей после нахождения в воде начинают краснеть глаза. У некоторых врачи, по данным экологической организации, фиксировали ожог роговицы глаза.

«У многих контактировавших с водой также проявляются такие симптомы, как тошнота, рвота, слабость, высокая температура», — сообщает Greenpeace.

По их данным, врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков сообщил журналистам, что первые проверки проб воды показали превышение по нефтепродуктам в четыре раза, а также в 2,5 по фенолу и другим веществам.

Greenpeace в России уже обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий.

Халактырский пляж — одно из самых популярных в России мест для сёрфинга и одна из главных туристических достопримечательностей края. Песок на берегу необычный — черного цвета: он представляет собой мельчайшие частички застывшей вулканической лавы.

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Комментарии (2)

260965961
Вырубают лес повсеместно не только в Сибири и Дальнем Востоке, но и на российском Севере. В частности, в Вологодской области (((
Вадим Линин
Так новую Конституцию же приняли - вот, как и обещали, с экологией сразу порядок навелся!
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