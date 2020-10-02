Смольный потратит более 20 млн рублей на новогоднее оформление Петербурга. Гирлянды, снежинки и сосульки готовят для пяти районов города

Подрядчику необходимо установить световые подвесы, композиции и консоли — часть из них разместят на тросовых конструкциях над проезжей частью, другие — на фасадах зданий. В общей сложности в городе появятся около 350 украшений: гирлянды, световые елки, снежинки, сосульки и занавесы.

Смольный готов потратить более 20 млн рублей на новогоднее украшение Петербурга. ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил закупку на централизованное оформление города, следует из данных портала госзакупок.

Украшения разместят в 5 районах города: Центральном, Адмиралтейском, Выборгском, Московском и Приморском. В программе праздничного оформления здания Дома книги, БКЗ «Октябрьский» и ТЮЗа, проспекты Энгельса, Большой Сампсониевский и Московский. В Приморском районе световые конструкции установят на Ушаковской развязке, улице Академика Крылова, набережной Черной речки и Приморском проспекте.



Оформление города необходимо выполнить в период с 21 ноября по 9 декабря. Начальная стоимость контракта 20,4 млн рублей.



В начале сентября ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» также объявил закупку 24 новогодних елок.

