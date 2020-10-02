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02.10.2020 13:26
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Два автомобиля не разминулись в «кармане» на Федора Абрамова и собрали 6 припаркованных машин

Неприятный сюрприз ожидает автовладельцев, оставивших свои машины на одной из улиц Выборгского района Петербурга. Двое водителей не поделили проезд, а досталось припаркованным автомобилям.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 2 октября в «кармане» улицы Федора Абрамова столкнулись автомобили KIA и Skoda. Водитель «Шкоды», по словам очевидца, выезжал из двора.

От удара «КИА» протаранил шесть припаркованных машин. Пострадавших в ДТП нет, добавляет очевидец.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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