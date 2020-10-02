Ботсад приглашает на выставку грибов. Можно приходить со своими

Традиционная осенняя выставка «Планета грибов» пройдёт в «Зелёном домике» Ботанического сада 3 и 4 октября. Можно будет принести грибы на опознание.

Традиционное осеннее раздолье Петербургского микологического общества в этом году составят свежие грибы, собранные в лесах и парках города и области с обязательными подписями, консультации профессиональных микологов и грибников-любителей. Всё желающие смогут принести собранные грибы для «опознания» их специалистами. На выставке также можно будет купить микологический журнал «Планета грибов».

В субботу 3 октября в режиме прогулки будет работать Тропический маршрут, там будет квест для детей "Тропическое путешествие Муравьишки" (6+), а 4 октября уже на Субтропическом маршруте можно будет пройти квест "Как Муравей стихи на листьях писал" (6+)

Помимо грибов, в первые выходные октября в Ботсаду будет работать магазин излишков растений. Точное время работы и наличие конкретных экземпляров лучше узнавать перед визитом в группе сада «ВКонтакте». Ну и не забывайте, что помимо оранжерей в саду все еще много всего цветет в открытом грунте.



Выставка «Планета грибов» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» 3 и 4 октября с 11 до 19 часов (кассы до 17.30). Обратите внимание, что билеты можно купить только в кассе — электронные пока недоступны.



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Анастасия Семенович

