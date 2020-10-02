«Только врачебное милосердие останавливает». Омские врачи ответили Навальному на заявление о неправильном диагнозе и лечении
Омское отделение профсоюза работников здравоохранения РФ ответило на слова оппозиционера Навального в интервью немецкому изданию Spiegel о том, что в омской больнице ему поставили неправильный диагноз и «ждали, пока умрет». Заявление объединения 2 октября появилось на сайте профсоюза.
В нем говорится о том, что Навальный быстро вернулся к активной жизни, говорит о том, что его жизнь была спасена в омской больнице. И врачи справились, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу сторонних лиц.
При этом профсоюз не намерен подавать в суд на Навального из-за его обвинений в неоказании ему адекватной медицинской помощи.
«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», — говорится в опубликованном заявлении.
При этом в письме говорится, что случай Навального оказался неординарным, но не самым уникальным.
«Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком», — говорится в заявлении.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.