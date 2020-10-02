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02.10.2020 12:39
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«Только врачебное милосердие останавливает». Омские врачи ответили Навальному на заявление о неправильном диагнозе и лечении

Омское отделение профсоюза работников здравоохранения РФ ответило на слова оппозиционера Навального в интервью немецкому изданию Spiegel о том, что в омской больнице ему поставили неправильный диагноз и «ждали, пока умрет». Заявление объединения 2 октября появилось на сайте профсоюза.

В нем говорится о том, что Навальный быстро вернулся к активной жизни, говорит о том, что его жизнь была спасена в омской больнице. И врачи справились, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу сторонних лиц.

При этом профсоюз не намерен подавать в суд на Навального из-за его обвинений в неоказании ему адекватной медицинской помощи.

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», — говорится в опубликованном заявлении.

При этом в письме говорится, что случай Навального оказался неординарным, но не самым уникальным.

«Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком», — говорится в заявлении.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (20)

iphonedimona
Навальный: "То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята.
Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди."
Врач А. Мясников Навальному: "Хотели бы - ты бы ещё в первый день сдох".
Надо, как говорил великий обнулённый - "отделять мух от котлет". Не надо путать врачей и чиновников от медицины.
Владислав М
Потому профсоюз и боится подавать в суд, потому что знает, чем этот суд в отношении них закончится.
Cashmare
ахаха, "выписали" из больницы в состоянии комы, просто отлично вылечили, потрясающий результат! ))
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