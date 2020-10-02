«Только врачебное милосердие останавливает». Омские врачи ответили Навальному на заявление о неправильном диагнозе и лечении

В нем говорится о том, что Навальный быстро вернулся к активной жизни, говорит о том, что его жизнь была спасена в омской больнице. И врачи справились, несмотря на шумиху и постоянное вмешательство в работу сторонних лиц.

Омское отделение профсоюза работников здравоохранения РФ ответило на слова оппозиционера Навального в интервью немецкому изданию Spiegel о том, что в омской больнице ему поставили неправильный диагноз и «ждали, пока умрет». Заявление объединения 2 октября появилось на сайте профсоюза.

При этом профсоюз не намерен подавать в суд на Навального из-за его обвинений в неоказании ему адекватной медицинской помощи.



«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», — говорится в опубликованном заявлении.



При этом в письме говорится, что случай Навального оказался неординарным, но не самым уникальным.



«Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком», — говорится в заявлении.

