Заболевший коронавирусом Трамп потянул вниз биржевые индексы и цены на нефть

Фьючерсы на биржах США значительно упали. Промышленный индекс Dow Jones к 01:45 по времени Восточного побережья США (08:45 мск) падает на 508 пунктов (1,83%), до отметки 27 181. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снижается на 60 пунктов (1,78%), до отметки 3 307,75. Индекс электронной биржи Nasdaq падает на 238 пунктов (2,06%), до уровня 11 336,75, пишет ТАСС .

По состоянию на 8:46 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2%, до $39,9 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,1%, до $37,59 за баррель, добавляет »Коммерсантъ».



Коронавирус у президента США и его супруги подтвердили в ночь на 2 октября. Американский лидер сообщил, что вместе с супругой сдал тест на ковид после того, как коронавирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.