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01.10.2020 22:07
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Серийного убийцу освободили в Петербурге по сроку давности. Его почерк — сжигать следы

В Петербурге вынесли приговор за убийство двух сестер восемнадцать лет назад. Серийный преступник освобожден от наказания по сроку давности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 октября, Вадим Горбуля признан виновным в нападении на квартиру сестер летом 2002 года. Их, как установил суд, убивали подельники Горбули — бывший сотрудник милиции Алексей Титаренко и уже умерший Роман Ромицын. Сестер задушили и утопили в ванной. Преступники забрали деньги и сотовые телефоны на сумму 224 тысячи рублей. Квартиру на Камышовой улице перед уходом подожгли.

Алексея Титаренко приговорили к 18 годам строгого режима. Вклад Горбули в жестокое нападение Приморский райсуд оценил в 8 лет и освободил его от наказания по сроку давности.

В 2008 году Горбулю приговорили к пожизненному заключению за серию убийств в Санкт-Петербурге, его напарника Титаренко — к 14 годам. Впереди у него — новые 18 лет. Поджог квартир был визитной карточкой налетчиков.

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Комментарии (4)

Владислав Гольянов
По убийствам же нет срока давности.
_Igor_
Что-то я не пойму что происходит в редакции.
1. "В 2008 году Горбулю приговорили к пожизненному заключению". С этим ясно
2. "его напарника Титаренко — к 14 годам. Впереди у него — новые 18 лет". Что за "новые 18 лет" - неясно, ну да ладно, 14 лет, присуждённые в 2008, истекают в 2022.
Внимание, вопрос: кого, собственно, "освободили в Петербурге по сроку давности"? Уж не "уже умершнгл Романа Ромицына" ли?
kоt-obormot
Фургалу что то не скостили по сроку давности...
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