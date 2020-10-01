Серийного убийцу освободили в Петербурге по сроку давности. Его почерк — сжигать следы
В Петербурге вынесли приговор за убийство двух сестер восемнадцать лет назад. Серийный преступник освобожден от наказания по сроку давности.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 октября, Вадим Горбуля признан виновным в нападении на квартиру сестер летом 2002 года. Их, как установил суд, убивали подельники Горбули — бывший сотрудник милиции Алексей Титаренко и уже умерший Роман Ромицын. Сестер задушили и утопили в ванной. Преступники забрали деньги и сотовые телефоны на сумму 224 тысячи рублей. Квартиру на Камышовой улице перед уходом подожгли.
Алексея Титаренко приговорили к 18 годам строгого режима. Вклад Горбули в жестокое нападение Приморский райсуд оценил в 8 лет и освободил его от наказания по сроку давности.
В 2008 году Горбулю приговорили к пожизненному заключению за серию убийств в Санкт-Петербурге, его напарника Титаренко — к 14 годам. Впереди у него — новые 18 лет. Поджог квартир был визитной карточкой налетчиков.