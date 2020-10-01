Серийного убийцу освободили в Петербурге по сроку давности. Его почерк — сжигать следы

В Петербурге вынесли приговор за убийство двух сестер восемнадцать лет назад. Серийный преступник освобожден от наказания по сроку давности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 октября, Вадим Горбуля признан виновным в нападении на квартиру сестер летом 2002 года. Их, как установил суд, убивали подельники Горбули — бывший сотрудник милиции Алексей Титаренко и уже умерший Роман Ромицын. Сестер задушили и утопили в ванной. Преступники забрали деньги и сотовые телефоны на сумму 224 тысячи рублей. Квартиру на Камышовой улице перед уходом подожгли.