Российская нефть Urals подешевела до 40 долларов. Бюджет рассчитывал на 42

Средняя цена российской нефти Urals в сентябре снизилась до 40,91 доллара за баррель. Как сообщает 1 октября Минфин, это в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 доллара за баррель).



В январе — сентябре 2020 года средняя цена составляла $ 40,84за баррель, а в январе — сентябре 2019-го — $ 64,15. При этом бюджет-2020 сверстан исходя из стоимости нефти в 42,4 доллара за баррель.



Ранее французская Total вслед за британской BP предсказала конец нефтяной эры и заявила о планах вкладываться в «чистую энергетику».

