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01.10.2020 18:23
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Российская нефть Urals подешевела до 40 долларов. Бюджет рассчитывал на 42

Средняя цена российской нефти Urals в сентябре снизилась до 40,91 доллара за баррель. Как сообщает 1 октября Минфин, это в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 доллара за баррель).

В январе — сентябре 2020 года средняя цена составляла $ 40,84за баррель, а в январе — сентябре 2019-го — $ 64,15. При этом бюджет-2020 сверстан исходя из стоимости нефти в 42,4 доллара за баррель.

Ранее французская Total вслед за британской BP предсказала конец нефтяной эры и заявила о планах вкладываться в «чистую энергетику».

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Комментарии (1)

.....
Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди...
(ВИА Самоцветы, текст песни надейся и жди).

Жду 18-23 $ в 1-2 кв. 2021 г.
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