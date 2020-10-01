Зараженных коронавирусом в больнице Новгорода разместили прямо к коридоре. Минздрав объяснил это наплывом пациентов
В клинике №2 пациентов с COVID-19 вынуждены были размещать в коридоре. Об этом сообщил минздрав Новгородской области
«Одномоментно в клинику номер 2 поступило большое количество пациентов, что и заставило медицинский персонал временно разместить их в коридорах», — цитирует 1 октября заявление ведомства ТАСС.
Агентство указывает, что в коридорах находились зараженные коронавирусом. Региональные власти пообещали разрешить ситуацию «до конца дня». В данный момент проводится «маршрутизация пациентов» по больницам.
С начала пандемии в Новгородской области выявили 5303 случая COVID-19. Всплеск заболевания в регионе наметился 24 сентября, когда показатель ежедневного прироста вырос с 30 до 40. За последние сутки в области зафиксировали уже 51 инфицированного.