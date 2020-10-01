В клинике №2 пациентов с COVID-19 вынуждены были размещать в коридоре. Об этом сообщил минздрав Новгородской области



«Одномоментно в клинику номер 2 поступило большое количество пациентов, что и заставило медицинский персонал временно разместить их в коридорах», — цитирует 1 октября заявление ведомства ТАСС.

Агентство указывает, что в коридорах находились зараженные коронавирусом. Региональные власти пообещали разрешить ситуацию «до конца дня». В данный момент проводится «маршрутизация пациентов» по больницам.