FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 18:14
1
Печать

Зараженных коронавирусом в больнице Новгорода разместили прямо к коридоре. Минздрав объяснил это наплывом пациентов

В клинике №2 пациентов с COVID-19 вынуждены были размещать в коридоре. Об этом сообщил минздрав Новгородской области

«Одномоментно в клинику номер 2 поступило большое количество пациентов, что и заставило медицинский персонал временно разместить их в коридорах», — цитирует 1 октября заявление ведомства ТАСС.

Агентство указывает, что в коридорах находились зараженные коронавирусом. Региональные власти пообещали разрешить ситуацию «до конца дня». В данный момент проводится «маршрутизация пациентов» по больницам.

С начала пандемии в Новгородской области выявили 5303 случая COVID-19. Всплеск заболевания в регионе наметился 24 сентября, когда показатель ежедневного прироста вырос с 30 до 40. За последние сутки в области зафиксировали уже 51 инфицированного.

Фото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Алекс99
В этой новости, к сожалению, нет ничего нового. То же самое — практически везде, кроме Москвы, видимо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний