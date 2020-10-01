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01.10.2020 17:10
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Фестиваль комиксов «Бумфест» пройдёт в формате «для интровертов»

С 1 по 30 октября в библиотеке им. Маяковского будет проходить фестиваль рисованных историй «Бумфест». В этом году мероприятие поменяло формат из-за эпидемиологической ситуации, поэтому гостей ждут одинокие прогулки по придуманным мирам. Выставка работает ежедневно с 11:00 до 20:00, вход свободный. (16+)

«Пространство, в котором автор создает произведение или о котором пишет, находит свое отражение в книге, которую читают люди. А если все перевернуть? Мы попробовали создать место, в котором такое произведение могло быть рождено», — описывают свою идею организаторы.

Фото: vk.com/boomfest

Источниками вдохновения выставки стали комиксы «Война Алана» Эмманюэля Гибера, «Араб будущего» Риада Саттуфа и «Полуночная земля» Юлии Никитиной. Экспозиции создали петербургские художники и кураторы Данила Корогодский, Алина Исмаилова и Лев Васильев.

Впрочем, не обошлось без исключений. В воскресенье, 4 октября, в 14:00 издатель «Бумкниги» Дмитрий Яковлев проведет в библиотеке Маяковского встречу с читателями. Мероприятие также будет транслироваться в соцсетях издательства.

Всем гостям «тихого» «Бумфеста» на входе в Маяковку выдадут специальную карту для одиночного путешествия. Правда, организаторы оговаривают, что, если очень хочется, можно взять с собой еще одного человека.

«Бумфест» пройдет с 1 по 30 октября в корпусе библиотеки Маяковского на набережной Фонтанки, 46. Вход свободный с 11:00 до 20:00, для посещения необходимо зарегистрироваться, выбрав наиболее удобный временной промежуток для визита.

Елена Васильева

Фото: vk.com/boomfest

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