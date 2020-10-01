Фестиваль комиксов «Бумфест» пройдёт в формате «для интровертов»

С 1 по 30 октября в библиотеке им. Маяковского будет проходить фестиваль рисованных историй «Бумфест». В этом году мероприятие поменяло формат из-за эпидемиологической ситуации, поэтому гостей ждут одинокие прогулки по придуманным мирам. Выставка работает ежедневно с 11:00 до 20:00, вход свободный. (16+)



«Пространство, в котором автор создает произведение или о котором пишет, находит свое отражение в книге, которую читают люди. А если все перевернуть? Мы попробовали создать место, в котором такое произведение могло быть рождено», — описывают свою идею организаторы.

