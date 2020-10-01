Власти Камчатки открывают «министерство счастья»

Как сообщается 1 октября на официальном сайте края , губернатор Владимир Солодов заявил о намерении выстроить эффективную систему государственного управления, работающую на благо жителей региона. Накануне он запустил реформу органов исполнительной власти: пять министерств планируется укрупнить, шесть органов полностью упразднить, пять переименовать, и два агентства станут министерствами.

«Мне действительно важно, что на моей позиции я могу делать немного более счастливыми каждый день сотни тысяч человек. Именно поэтому сейчас в практике мы тоже реализуем этот подход. Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье», — сказал губернатор Камчатки.

Он подчеркнул, что власти продолжат заниматься сложными ситуациями, но главная задача — сделать людей счастливыми, «заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными».