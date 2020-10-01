FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 12:22
1
Печать

Власти Камчатки открывают «министерство счастья»

В Камчатском крае создадут министерство социального благополучия и семейной политики, неофициально — «министерство счастья».

Как сообщается 1 октября на официальном сайте края, губернатор Владимир Солодов заявил о намерении выстроить эффективную систему государственного управления, работающую на благо жителей региона. Накануне он запустил реформу органов исполнительной власти: пять министерств планируется укрупнить, шесть органов полностью упразднить, пять переименовать, и два агентства станут министерствами.

«Мне действительно важно, что на моей позиции я могу делать немного более счастливыми каждый день сотни тысяч человек. Именно поэтому сейчас в практике мы тоже реализуем этот подход. Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье», — сказал губернатор Камчатки.

Он подчеркнул, что власти продолжат заниматься сложными ситуациями, но главная задача — сделать людей счастливыми, «заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lexus
Давно пора переходить на такой режим работы власти. Если это действительно, то как называется, будет толк.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний