Glorax Development меняет структуру управления в Петербурге и планирует наращивать портфель проектов

С октября в девелоперской компании Glorax Development в Петербурге изменится структура управления. Управляющий партнёр компании Дмитрий Коновалов планирует начать работу над запуском собственного девелоперского бренда, а управлять компанией будет основной акционер Андрей Биржин, основатель Glorax Group.

— Первоочередной задачей я вижу диджитализацию компании, ведь в современных реалиях только высокотехнологичный девелопер способен совершить прорыв, — прокомментировал Андрей Биржин. — Кроме того, в ближайшее время мы будем сконцентрированы на увеличении портфеля проектов и пересмотре политики развития компании.