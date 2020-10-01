Glorax Development меняет структуру управления в Петербурге и планирует наращивать портфель проектов
С октября в девелоперской компании Glorax Development в Петербурге изменится структура управления. Управляющий партнёр компании Дмитрий Коновалов планирует начать работу над запуском собственного девелоперского бренда, а управлять компанией будет основной акционер Андрей Биржин, основатель Glorax Group.
— Первоочередной задачей я вижу диджитализацию компании, ведь в современных реалиях только высокотехнологичный девелопер способен совершить прорыв, — прокомментировал Андрей Биржин. — Кроме того, в ближайшее время мы будем сконцентрированы на увеличении портфеля проектов и пересмотре политики развития компании.
Под руководством Дмитрия Коновалова началась реализация в Петербурге нескольких проектов: Golden City на намыве Васильевского острова и реновации серого пояса Ligovsky City на Лиговском проспекте. Также компания завершила три городских долгостроя и вывела на рынок Петербурга первый премиальный проект — клубный дом Grand House. Сегодня в портфеле проектов Glorax Development 2,5 млн кв. м недвижимости, в активной стадии строительства — около 600 тыс. кв. м.