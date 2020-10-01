В Петербурге за последние сутки «ковидными» признали 22 смерти. Северная столица сместилась на второе место

169 человек, скончавшихся от последствий коронавируса, попали в официальную летальную статистику. 22 случая — петербургские. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, опубликованных 1 октября.



В столице за последние 24 часа жертвами коронавируса признаны 24 человека, в Московской области — шестеро. Всего в Петербурге с начала пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 2972 человека. Боле 29 тысяч выздоровели.