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01.10.2020 11:27
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В Петербурге за последние сутки «ковидными» признали 22 смерти. Северная столица сместилась на второе место

169 человек, скончавшихся от последствий коронавируса, попали в официальную летальную статистику. 22 случая — петербургские. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, опубликованных 1 октября.

В столице за последние 24 часа жертвами коронавируса признаны 24 человека, в Московской области — шестеро. Всего в Петербурге с начала пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 2972 человека. Боле 29 тысяч выздоровели.

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Комментарии (2)

260578211
Это в том числе следствие открытых Бегловым фудкортов в ТРК и кинотеатров, где нарушается масочный режим.
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