«Максидом» купил российскую сеть гипермаркетов Castorama за 7,4 миллиарда рублей
Британский ретейлер Kingfisher объявил о продаже «Максидому» своего российского бизнеса сети гипермаркетов товаров для дома Castorama.
Согласно опубликованному в четверг, 1 октября, заявлению Kingfisher, стоимость сделки составила 7,4 миллиарда рублей. Уточняется, что 80% этой суммы будет выплачено сразу, а остальное — в течение двух лет.
Годовая выручка ООО «Касторама рус» (18 магазинов в 13 городах, в том числе два в Петербурге) составляет 26 млрд рублей. Еще пять лет назад этот показатель превышал 39 миллиардов, но с тех пор неуклонно сокращался. В то же время сеть была глубоко убыточна: по итогам прошлого года убыток составил 4,9 млрд рублей, а за последнюю пятилетку общий объем потерь — 161,7 млрд рублей.
«Максидом», наоборот, увеличивает выручку (в 2019 году — 23 млрд рублей), и все эти годы петербургская сеть была прибыльна (2,3 млрд рублей в 2019-м). Покупка «Касторамы» позволит «Максидому» удвоить количество своих магазинов и выручку.
«Большинство магазинов «Касторама» находятся в городах, где «Максидом» ещё не присутствует, причём участки имеют неплохое расположение. Ростов, Воронеж, Краснодар, Пермь и