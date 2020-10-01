«Максидом» купил российскую сеть гипермаркетов Castorama за 7,4 миллиарда рублей

Британский ретейлер Kingfisher объявил о продаже «Максидому» своего российского бизнеса сети гипермаркетов товаров для дома Castorama.



Согласно опубликованному в четверг, 1 октября, заявлению Kingfisher, стоимость сделки составила 7,4 миллиарда рублей. Уточняется, что 80% этой суммы будет выплачено сразу, а остальное — в течение двух лет.



Годовая выручка ООО «Касторама рус» (18 магазинов в 13 городах, в том числе два в Петербурге) составляет 26 млрд рублей. Еще пять лет назад этот показатель превышал 39 миллиардов, но с тех пор неуклонно сокращался. В то же время сеть была глубоко убыточна: по итогам прошлого года убыток составил 4,9 млрд рублей, а за последнюю пятилетку общий объем потерь — 161,7 млрд рублей.

