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01.10.2020 11:28
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«Максидом» купил российскую сеть гипермаркетов Castorama за 7,4 миллиарда рублей

Британский ретейлер Kingfisher объявил о продаже «Максидому» своего российского бизнеса сети гипермаркетов товаров для дома Castorama.

Согласно опубликованному в четверг, 1 октября, заявлению Kingfisher, стоимость сделки составила 7,4 миллиарда рублей. Уточняется, что 80% этой суммы будет выплачено сразу, а остальное — в течение двух лет.

Годовая выручка ООО «Касторама рус» (18 магазинов в 13 городах, в том числе два в Петербурге) составляет 26 млрд рублей. Еще пять лет назад этот показатель превышал 39 миллиардов, но с тех пор неуклонно сокращался. В то же время сеть была глубоко убыточна: по итогам прошлого года убыток составил 4,9 млрд рублей, а за последнюю пятилетку общий объем потерь — 161,7 млрд рублей.

«Максидом», наоборот, увеличивает выручку (в 2019 году — 23 млрд рублей), и все эти годы петербургская сеть была прибыльна (2,3 млрд рублей в 2019-м). Покупка «Касторамы» позволит «Максидому» удвоить количество своих магазинов и выручку.

«Большинство магазинов «Касторама» находятся в городах, где «Максидом» ещё не присутствует, причём участки имеют неплохое расположение. Ростов, Воронеж, Краснодар, Пермь и т. д. — для нас это хорошее расширение географии. Кроме того, мы уверены, что объединение поможет нам использовать для развития лучшие практики, сложившиеся в обеих компаниях, в области управления процессами, ассортиментом, ценообразованием, закупками, лояльностью и т. д.», — рассказала «Фонтанке» член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

ViGilant
нормальный максидом магазин, не хуже и не лучше всяких мерленов и обей, везде свои плюсы и минусы
hal9000
Дану нафиг..(..максидом тошный магазин в стиле перестрочного рынка склада... там ниче нет ...и что толку они его покупают ассортимент будет как в максидоме..блин вот это поворот..
Onegin-RUS
Блиииин. Так что, всё будет Максидомом или Касторама останется?
Это совершенно разные магазины.
В Кастораме много было своих товаров по отличным низким ценам. Максидом - просто перекупщик.
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