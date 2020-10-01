В Купчино после стрельбы искали гильзы и две машины. Нашлась компания приезжих, среди них боец MMA

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено во Фрунзенском районе Петербурга после стрельбы на Южном шоссе. Нашлось всё, кроме оружия.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября, полицию во двор 47 дома по Южному шоссе вызвали накануне около четырех часов дня. На месте нашли только две гильзы, экспертиза показала, что стрелять могли из переделанного пистолета, по базе совпадений не нашлось.

Пока эксперты пытались выяснить, из чего стреляли, оперативники решали другой вопрос — кто. Были установлены два автомобиля, которые могли принадлежать хулиганам. Оказалось, что владельцы «Приоры» и «Мерседеса» машинами только пользуются — в последней в соседнем дворе сидели четверо уроженцев Чеченской Республики, им от 25 до 29 лет. Всех увезли в отдел, где назвали мелкими хулиганами и наградили соответствующими протоколами. Пятого, 32-летнего, увезли из квартиры в том же дворе, к нему домой приходили с собакой Рыской, но пес оружие не унюхал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.