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30.09.2020 19:51
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В Европе получил разрешение 15-минутный экспресс-тест на коронавирус. Он реагирует на антигены

Евросоюз одобрил для широкого применения 15-минутный тест на коронавирус, разработанный американской Becton Dickinson. О получении разрешения от Европейской экономической зоны (СЕ) компания сообщила 30 сентября.

Маленькое портативное устройство анализирует наличие вирусных белков антигенов (не антител). При этом, по данным компании, он достаточно точный: доля верных положительных тестов составляет 93,5%, отрицательных — 99,3%.

Фото: bd.com

Экспресс-тестирование на антигены набирает популярность в Европе — они быстрые и достаточно точные, хотя регулятор США всё же рекомендует подтверждать результат с помощью метода ПЦР. Американская Roche Holding AG также заявила о намерении запустить свой собственный 15-минутный тест на антигены на европейские рынки с маркировкой CE, пишет Bloomberg. Ещё одна компания из США — LumiraDx — уже получила CE и намерена производить ежемесячно 10 млн тестов в месяц к декабрю. Becton Dickinson планирует выпустить 8 млн экспресс-тестов в следующем месяце, большую часть из которых отправят в Европу, в продажу они поступят в конце октября.

Фото: bd.com

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Комментарии (2)

Kot Piter
А что тестируют? Кровь, слизь?
miaow
Воу, воу. Запахло возвращением к нормальной жизни?
Или фуфло?
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