В Европе получил разрешение 15-минутный экспресс-тест на коронавирус. Он реагирует на антигены
Евросоюз одобрил для широкого применения 15-минутный тест на коронавирус, разработанный американской Becton Dickinson. О получении разрешения от Европейской экономической зоны (СЕ) компания сообщила 30 сентября.
Маленькое портативное устройство анализирует наличие вирусных белков антигенов (не антител). При этом, по данным компании, он достаточно точный: доля верных положительных тестов составляет 93,5%, отрицательных — 99,3%.
Экспресс-тестирование на антигены набирает популярность в Европе — они быстрые и достаточно точные, хотя регулятор США всё же рекомендует подтверждать результат с помощью метода ПЦР. Американская Roche Holding AG также заявила о намерении запустить свой собственный 15-минутный тест на антигены на европейские рынки с маркировкой CE, пишет Bloomberg. Ещё одна компания из США — LumiraDx — уже получила CE и намерена производить ежемесячно 10 млн тестов в месяц к декабрю. Becton Dickinson планирует выпустить 8 млн экспресс-тестов в следующем месяце, большую часть из которых отправят в Европу, в продажу они поступят в конце октября.