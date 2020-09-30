Мужчину, убившего друга семьи своей малолетней возлюбленной, отправили в колонию на 8 лет. Его адвокат за письма из СИЗО получила частное постановление

Как сообщает 30 сентября объединенная пресс-служба судов, подсудимый напал на оппонента в доме по Рощинской улице. Он нанес ему не менее 7 ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего мужчина умер от тяжелого ушиба головного мозга.

Московский районный суд огласил приговор 35-летнему Александру Ходыреву, который с кулаками в мае 2019 года набросился на друга семьи своей несовершеннолетней возлюбленной. Конфликт закончился смертью мужчины и 8 годами колонии для Ходырева. Нежные письма из СИЗО не помогли.

«Ничего более, например, поджог тела, подсудимому не вменялось, доказано в суде не было и в фабуле дела отсутствует», — сообщает пресс-служба.



По версии следствия, подсудимый состоял в длительных личных отношениях с 16-летней девушкой, а погибший был другом её семьи, которому эти отношения не нравились, и он настаивал на возвращении девушки домой, что не нравилось её возлюбленному.



Сама девушка проходила свидетелем по делу и на первоначальном этапе давала изобличающие Ходырева показания. Однако после вступления в дело адвоката Екатерины Олеговны Солдатовой от них отказалась.



Во время судебного следствия выяснилось, что адвокат передавала свидетельнице письма от Ходырева из СИЗО. Они содержали уменьшительно-ласкательные обращения, признания и просьбы о помощи, напрямую относящиеся к существу предъявленного обвинения.



Суд, как сообщает объединенная пресс-служба, также вынес частное постановление: «Обратить внимание президента АП СПб на действия, допущенные адвокатом Е. О. Солдатовой в ходе осуществления защиты подсудимого Ходырева».

