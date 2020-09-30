Три человека пострадали в аварии на Павловском шоссе в Пушкине. Меньше суток назад этот участок уже отметился тяжелым ДТП.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 сентября на регулируемом перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы водитель без видимых причин ускорился и выехал на встречную полосу. Оказавшийся на его пути «КИА» ударом отбросило на тротуар.