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30.09.2020 20:03
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Тяжелая авария в Пушкине попала на видео. Водитель выдавил встречную машину на тротуар

Три человека пострадали в аварии на Павловском шоссе в Пушкине. Меньше суток назад этот участок уже отметился тяжелым ДТП.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 сентября на регулируемом перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы водитель без видимых причин ускорился и выехал на встречную полосу. Оказавшийся на его пути «КИА» ударом отбросило на тротуар.

«Фонтанка.ру»

Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Досталось обоим водителям, в том числе инициатору ДТП. В пресс-службе УГИБДД сообщили, что за рулем выехавшей на встречную полосу «Лады Ларгус» сидел 26-летний мужчина. Кроме водителей травмы получил пассажир «КИА».

Накануне вечером в полукилометре от этого перекрестка, на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы, 38-летняя женщина на «Форде» инициировала еще одну необязательную аварию. Она выехала на шоссе под встречную «Тойоту».

«Фонтанка.ру»

В этой аварии пострадали четыре человека. Женщина из «Форда» получила самые серьезные повреждения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

sektor7
Смс, интересно успел дочитать или дописать
Ифка
во второй аварии виноват не форд, если перекресток не равнозначный
Kezevo
Чо то зачастил Пушкин в сводке с дтп , вчера форд сегодня это
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