Тяжелая авария в Пушкине попала на видео. Водитель выдавил встречную машину на тротуар
Три человека пострадали в аварии на Павловском шоссе в Пушкине. Меньше суток назад этот участок уже отметился тяжелым ДТП.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 сентября на регулируемом перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы водитель без видимых причин ускорился и выехал на встречную полосу. Оказавшийся на его пути «КИА» ударом отбросило на тротуар.
«Фонтанка.ру»
Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Досталось обоим водителям, в том числе инициатору ДТП. В пресс-службе УГИБДД сообщили, что за рулем выехавшей на встречную полосу «Лады Ларгус» сидел 26-летний мужчина. Кроме водителей травмы получил пассажир «КИА».
Накануне вечером в полукилометре от этого перекрестка, на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы, 38-летняя женщина на «Форде» инициировала еще одну необязательную аварию. Она выехала на шоссе под встречную «Тойоту».
«Фонтанка.ру»
В этой аварии пострадали четыре человека. Женщина из «Форда» получила самые серьезные повреждения.