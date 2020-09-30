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30.09.2020 18:06
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Умер создатель поросёнка Фунтика Валерий Шульжик

Умер создатель поросёнка Фунтика сценарист Валерий Шульжик. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на писателя Валентина Постникова.

«Видимо, безвылазное сидение дома эти месяцы пандемии на него повлияло, он буквально сгорел за несколько месяцев, сегодня в семь утра он ушел из жизни. Похороны в пятницу», — сказал Постников. Информацию о кончине сценариста РИА Новости также подтвердила его внучка.

Серия советских мультфильмов о поросёнке, который мечтал работать в цирке и веселить детей, вышла в 1986—1988 годах. Их по сценариям Валерия Шульжика и Юрия Фридмана снял мультипликатор Анатолий Солин.

Всего за свою карьеру Шульжик написал больше 20 детских книг. Приключениям Фунтика были посвящены шесть из них. В последнее время писатель тяжело болел.

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