Суд оштрафовал политолога Соловья на 20 тысяч за «прогулку» солидарности в Москве

Как настаивает адвокат Соловья Алексей Добрынин, его подзащитного признали виновным по ст. 20.2, ч. 2, КоАП РФ — «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», однако «ни правоохранители, ни прокурор не смогли конкретизировать, что именно якобы организовал Валерий».

«Доказательств виновности Валерия в материалах дела нет. Есть общие фразы, путаные, нелогичные, но это не повод признавать человека виновным. Будем обжаловать», — заявил Добрынин.

Политолога задержали после акции «День перемен» (изначально сообщалось, что она называется «Цепь солидарности», однако речь шла о формате акции) в центре Москвы. Акция была посвящена солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске, а также с Алексеем Навальным и политзаключенными. Участники без плакатов и лозунгов прошли по Тверскому бульвару.

По словам самого Соловья, это был именно формат прогулки: «Была свободная, проходившая без нарушений законности и правопорядка прогулка группы людей в российской столице». Решение суда он назвал «политически мотивированным».